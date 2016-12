Fertilizări in vitro, gratuite pentru aproape 600 de cupluri

Programul de fertilizare in vitro, inițiat în premieră anul trecut de Ministerul Sănătății, continuă și în 2012. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, până la ora actuală, peste jumătate dintre cuplurile admise în programul de fertilizare și embriotransfer au obținut finanțare în 2011 pentru realizarea procedurii in vitro, iar restul urmează să primească banii necesari în cursul acestui an.Astfel, de la demararea proiectului în luna iulie și până la sfârșitul anului trecut, 866 de cupluri au depus dosare pentru a fi introduse în program. Comisia pentru includerea cuplurilor în acest proiect a aprobat 579 de dosare care au corespuns criteriilor de selecție. În plus, până în prezent au fost realizate deja 296 de proceduri în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei în clinicile admise în program, bani care au fost decontați anul trecut. Începând cu noul an, Ministerul Sănătății a mai aprobat două clinici în programul FIV/ET, în București și Craiova. Până acum, în județul Constanța nu a fost inclusă nici o unitate medicală pentru procedurile gratuite de fertilizare in vitro, dar lista rămâne deschisă. Cele zece clinici admise în program se găsesc în Capitală, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu și Craiova. „Bugetul programului a fost de aproximativ 4 milioane de lei. Ministerul susține financiar o singură procedură de FIV, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare și 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naștere”, se mai arată în comu-nicatul transmis de Ministerul Sănătății.