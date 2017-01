Fertilizarea in vitro - ultima speranţă a cuplurilor infertile

Fertilizarea in vitro - ultima speranță a cuplurilor infertile

Pentru multe dintre femei este, poate, ultima șansă de a avea un copil. Ultima speranță stă într-o biată eprubetă și o procedură care nu are nicio legătură cu concepția pe cale naturală. Este vorba despre fertilizarea in vitro, o descoperire a medicinii moderne datorită căreia multe cupluri infertile au putut să devină părinți. Din păcate, procedura este foarte scumpă, iar numeroase familii nu și-o pot permite. Ministerul Sănătății le întinde o mână de ajutor tinerilor care nu pot face copii pe cale naturală subven-ționând costurile fertilizării in vitro. Inițiativa face parte dintr-un program național ce ar putea fi pus în aplicare începând cu ianuarie 2010. Se are în vedere acoperirea de la bugetul de stat a costurilor necesare proce-durilor pentru 250 de cupluri tinere infertile la nivel național. Programul va avea un buget de aproximativ 500.000 de euro anual și se va adresa, în principal, cuplurilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani. Ulterior, membrii Comisiei de Obste-trică și Ginecologie a Ministerului Sănătății vor stabili și alte criterii. „Este timpul ca infertilitatea să fie recunoscută de către autorități ca o problemă medicală ce produce suferință și care necesită compensare. Este corect ca și pacienții români să aibă acces gratuit la tratamente medicale dovedite utile”, a declarat dr. Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Prima procedură - gratis Ministerul va susține financiar prima procedură de fertilizare in vitro, urmând ca, în cazul în care este nevoie ca aceasta să fie repetată, costurile financiare ulterioare să fie suportate de către cupluri. Medicii ginecologi consideră binevenită inițiativa Ministerului Sănătății, dar spun că este necesar să fie stabilite criterii foarte stricte și că selectarea celor 250 de cupluri „câștigătoare“ ale fertilizării gratuite ar putea duce la discriminări sau, și mai rău, s-ar putea face în mod subiectiv. În opinia dr. Ion Niculescu, obstetrician ginecolog la Spitalul Mangalia, „ar trebui să se găsească soluții astfel încât procedurile subvențio-nate să nu fie realizate într-un singur loc, astfel încât toți banii ministerului să se ducă într-o singură clinică”. Potrivit specialistului, în prezent, statul francez oferă susținere financiară cuplurilor infertile pentru cinci proceduri de fertilizare in vitro, iar în multe alte state europene pentru două proceduri. „Într-o țară cu o populație îmbătrânită, cum este a noastră, statul ar trebui să fie mult mai interesat de creșterea natalității. Dar, fiind destul de săraci, ar fi bine să se subvenționeze măcar prima procedură, însă prin încurajarea concurenței între clinici și încurajarea dotărilor cu tehnologie de ultimă oră”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ion Niculescu. Rată de succes de 20-30% În prezent, prima maternitate privată din Constanța, Euromaterna, se află în procesul de autorizare privind fertilizarea in vitro. „Am depus documentația necesară și urmează să primim autorizația. Decizia Ministerului Sănătății este binevenită, mai ales că fertilizarea in vitro este o procedură foarte scumpă, iar șansele de reușită, în clinicile de renume mondial, sunt mai mici de 20%”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ion Marius Rușa, director Euromaterna. Medicul constănțean este de părere că programul de subvenție este perfectibil și ar putea oferi sprijin mult mai multor cupluri decât cele 250 selectate anual. „Nicio femeie nu apelează la fertilizare in vitro fără să fie nevoită. Nu cred că ar fi bine să se facă doar o selecție, pentru că există riscul să nu fie obiectivă. Ar trebui să se realizeze o statistică la nivel național și să beneficieze toate cuplurile de aceeași subvenție. Decât 250, mai bine 500 sau 800 de cupluri care să primească măcar o parte din contravaloarea procedurii sau cărora să le fie dat gratis tratamentul premergător fertilizării propriu-zise, ale cărui costuri se ridică la aproximativ 1.000 de euro”, a mai adăugat dr. Ion Marius Rușa. Legea Reproducerii Umane Potrivit reprezentanților Ministe-rului Sănătății, vor fi publicate pe site-ul instituției proiectul Legii Reproducerii Umane Asistate și Embriologiei, precum și Codul de Procedură. Cele două documente au fost create ca urmare a unei reale îngrijorări publice cu privire la implicațiile pe care noile tehnologii de reproducere asistată ar putea să le aibă asupra percepției și valorificării vieții umane și a relațiilor de familie. Legea Reproducerii Umane și Embriologiei privește toate modalitățile de utilizare a spermei, ovulelor și embrionilor cu aplicare umană și toate investigațiile care implică folosirea de embrioni umani vii. Documentul legislativ prevede obligații pentru centrele de cercetare în sensul practicării unor standarde de calitate și siguranță adecvate, furnizării și înregistrării de informații, asigurării de consultanță.