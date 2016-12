Fertilizarea in vitro - cât costă şi unde poate fi făcută la Constanţa

Fertilizarea in vitro - cât costă și unde poate fi făcută la Constanța

Din ce în ce mai multe femei se confruntă cu probleme de fertilitate despre care medicii de la Euromaterna spun că se datorează atât problemelor medicale, cât și faptului că acestea nu mai fac primul copil înainte de vârsta de 30 de ani.Clinica Euromaterna a fost gazda unui specialist în fertilizare in vitro și audit în medicina reproductivă. Medicul embriolog Marc Van den Bergh este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în domeniul infertilității și reproducerii umane asistate, din Elveția. Acesta a vorbit despre concluziile auditului serviciilor oferite de clinică. „Am regăsit servicii de calitate pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, tratamente adaptate pe specificul lor, adică tratamente personalizate și medici extrem de bine pregătiți. Am găsit toate standardele de curățenie și echipament medical pentru fertilizarea in vitro și nu numai despre care pot spune că pacienții pot să apeleze cu încredere. Din acest motiv, am decis să acordăm un certificat pentru recunoașterea calității managementului în fertilizarea in vitro”, a declarat dr. Marc Van Den Berg, medic specialist embriolog, invitat al clinicii Euromaterna.Alături de echipa de specialiști constănțeni care realizează procedura de fertilizare in vitro s-a alăturat și embriologul Monica Dăscălescu, specialist care face parte din Asociația Embriologilor din România. Aceasta susține că, din păcate, sunt foarte puțini medici specializați pe acest domeniu și că unica posibilitate de școlarizare este străinătatea.„Din păcate nu există forme de școlarizare în țară pentru această specializare. Totul se face în afara țării în diferite țări europene sau chiar în SUA. E adevărat că eforturile sunt foarte mari și că munca depusă pentru a deține astfel de cunoștințe este susținută, însă având în vedere că fertilitatea este una dintre cele mai frecvente boli, trebuie privită mult mai amănunțit. Mai mult decât atât, fiecare pacient în parte, femeie sau bărbat, trebuie să își facă din timp investigațiile pentru fertilitate și să înțeleagă că timpul este extrem de prețios când vine vorba de concepție. Cu cât o femeie înaintează în vârstă, cu atât șansele de a avea o sarcină sunt mai mici. Peste 40 de ani, acestea scad sub 5%, astfel că, în anumite țări, nici nu se mai recurge la fertilizare. Pe de altă parte, stresul emoțional produs de infertilitate este egal cu cel al situației în care unul din partenerii de cuplu are cancer. De aceea, trebuie ca pacienții să nu neglijeze perspectiva conceperii unui copil cât mai devreme posibil”, a explicat dr. Monica Dăscălescu. Deși este o procedură medicală care pentru multe cupluri reprezintă singura cale de a avea un copil, fertilizarea in vitro nu este decontată sau susținută de stat. Din acest motiv, spun chiar medicii, mare parte dintre pacienți nu poate recurge la ea din motive financiare.