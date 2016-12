Fertilizare in vitro gratuită pentru 250 de cupluri

Ştire online publicată Marţi, 05 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cuplurile care nu pot avea copii se pot adresa, începând din această lună, clinicilor de fertilizare din țară, pentru a beneficia de o procedură de fertilizare in vitro gratuită, conform programului național desfășurat de Ministerul Sănătății. Potrivit dr. Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat în ministerul de resort, fondurile au fost alocate deja și vor fi aproximativ 250 de cupluri beneficiare ale programului. Cuplurile trebuie să aibă între 20 și 40 de ani, să nu sufere de obezitate și să nu fi făcut nicio altă procedură de fertilizare înainte. O comisie alcătuită din medici ginecologi, economiști, psihologi și reprezentanți ai Asociației „SOS Infertilitatea” va studia dosarele depuse de tineri și va stabili cuplurile care vor beneficia de fertilizarea in vitro. Conform programului național, statul român plătește o singură fertilizare in vitro, care costă aproximativ 3.000 de euro. Conform statisticilor, în țara noastră sunt aproximativ 1.300 de cupluri care necesită astfel de proceduri.