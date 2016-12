Fenomen îngrijorător la Constanţa: zeci de copile au devenit mame la nici 14 ani!

Fenomen îngrijorător la Constanța: zeci de copile au devenit mame la nici 14 ani!

În loc să se joace cu păpușile sau să meargă la școală cu copiii de vârsta lor, fete de doar 13 ani trebuie să le poate de grijă propriilor copii, acestea devenind mame mult prea devreme. Medicii spun că fenomenul este de-a dreptul alarmant, iar riscurile unei nașteri la o asemenea vârstă sunt majore.În primele cinci luni ale acestui an, 70 de adolescente care au până în 18 ani și 15 care nici măcar nu au împlinit 14 ani au devenit mame. Potrivit medicilor din cadrul secției de obstetrică-ginecologie aparținând Spitalului Județean Constanța, fenomenul a luat amploare în ultimii doi ani și din cauza lipsei acute de informare a familiilor din care acestea provin.Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât o naștere la o vârstă atât de fragedă nu rămâne fără consecințe asupra dezvoltării mamei și copilului.„În cadrul secției de obstetrică-ginecologie, de la începutul acestui an și până în prezent, am avut un număr de 70 de nașteri cu mame sub 18 ani și 15 nașteri cu mame sub 16 ani. Astfel de cazuri prezintă risc de suferință fetală, risc obstetric pentru mama care are bazinul insuficient dezvoltat. Ca să nu mai vorbim despre faptul că există și posibilitatea ca sarcina să nu poată fi dusă la termen în condiții de siguranță”, explică dr. Vlad Tica, șeful secției de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.La spital, în stare criticăDintre copilele care au născut la nici 14 ani, trei cazuri au fost extrem de complexe, atât prin natura vârstei, dar mai ales a complicațiilor la naștere. Acestea au pus probleme semnificative la naștere, prezentând o poziție a fătului inversă față de cea firească, ceea ce a împiedicat nașterea naturală. Medicii spun că acestea au ajuns la spital mai mult moarte decât vii.„Dintre cazurile care au ajuns la spital, trei au avut nevoie de intervenții complexe, pentru că erau în stare critică și viața lor era pusă în pericol. Din fericire, atât ele, cât și copiii lor au fost salvați”, mai spune medicul. Acesta susține că lipsa informației, dar și neglijența familiei sunt principalele motive pentru care copiii ajung să fie părinți.„Aici este vorba despre informațiile care nu ajung acolo unde trebuie. De aceea, sfatul meu ca specialist este ca fiecare tânără femeie să meargă, după începerea vieții sexuale, la medicul specialist. Doar așa se pot informa cu privire la metodele anticoncepționale, la testul pentru depistarea cancerului de col uterin, la riscurile care apar odată cu bolile cu transmitere sexuală. Trebuie să se îndrepte spre cabinetele de planificare familială pentru a obține o sarcină atunci când este momentul și când și-o doresc și nu accidental”, spune dr. Tica.Cresc în același timpMedicul susține că, în majoritatea cazurilor, familia a fost cea care a „adoptat” copilul nou-născut pentru că mama minoră nu ar fi putut face față situației de una singură.„Din fericire, în majoritatea cazurilor, familiile au adoptat copilul născut, iar proaspăta mamă a avut sprijin. Cresc odată cu cei mici și ele și chiar dacă își continuă viața socială sau studiile, situația este nefirească de ambele părți”, spune medicul.Potrivit specialistului, momentul cel mai potrivit pentru ca o femeie să devină mamă este între 20 și 30 de ani, atunci când organismul acesteia este pe deplin dezvoltat și poate susține o sarcină fără probleme, dacă femeia este sănătoasă. Pe de altă parte, după vârsta de 30 de ani, fertilitatea femeii scade, iar aceasta nu mai devine mamă foarte ușor.