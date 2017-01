Femeile obeze riscă să nască bebeluşi cu malformaţii cardiace

Femeile obeze riscă să nască bebeluși cu malformații cardiace

O cercetare realizată de experții americani arată că femeile supraponderale au un risc crescut de a aduce pe lume copii cu malformații cardiace conge-nitale, informează Reuters. În studiul realizat de U.S. Centers for Disease Control and Prevention, femeile care sunt supraponderale în momentul în care au rămas însărcinate, prezintă un risc cu 18% mai mare de a naște copii cu malformații cardiace, iar în cazul celor obeze riscul ajunge până la 30%. „Malformațiile cardiace congenitale sunt cele mai întâlnite tipuri de defecte din naștere”, a declarat dr. Edwin Trevathan, unul dintre experți. Specialistul le recomandă femeilor care vor să aibă un copil și care au probleme cu greutatea, să încerce mai întâi să scape de kilogramele în plus.