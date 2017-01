Femeile au mai multe coşmaruri decât bărbaţii

Femeile au mai multe coșmaruri decât bărbații

Ştire online publicată Vineri, 23 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile își continuă în vis toate îngrijorările acumulate în timpul zilei și continuă să proceseze aceste emoții în timp ce dorm. Această descoperire a fost posibilă grație unui studiu realizat pe 193 de voluntari, bărbați și femei, de University of the West of England (UWE) din Bristol. Atunci când au fost invitați să povestească cel mai recent vis pe care l-au avut, 19% din bărbați au raportat că au avut un coșmar, comparativ cu 34% dintre femei. Emoțiile lor au fost păstrate grație unor jurnale. Jennifer Parker, lector în psihologie al acestei universități, care a condus acest studiu timp de cinci ani, a declarat că acesta este primul care a cercetat diferența între coșmarurile bărbaților și cele ale femeilor. Ea sus-ține, în cadrul studiului, că femeile au trei tipuri de coșmaruri și anume cele în care sunt urmărite sau în care viața le este amenințată, cele în care moare cineva de care sunt profund atașate și visele confuze. Visele bărbaților conțin mai multe referiri la activitățile sexuale. Bărbații au raportat în jurnalele lor mai multe scene sexuale, în timp ce femeile au raportat mai multe săruturi și fantezii sexuale cu celelalte personaje din vis.