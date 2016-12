Federaţia Sanitas ar putea protesta pentru salarii mai mari în Sănătate

Federația Sanitas ar putea protesta pentru salarii mai mari în Sănătate

Liderii Federatiei Sanitas au anuntat, intr-o conferinta de presa, la Cluj-Napoca, ca vor pregati ample miscari de protest, care sa aduca aminte de ceea ce reprezenta organizatia in urma cu 20 de ani, cand forta sindicatului s-a vazut in strada, daca revendicarile sale, in special cele salariale, nu vor fi luate in seama de guvernanti, scrie Agerpres.Vicepresedintele Federatiei Sanitas, Marius Sepi, a declarat ca ar fi normal ca un asistent medical sa aiba un salariu de 2.000 de euro, in conditiile in care Romania se afla in Uniunea Europeana si preturile cu care trebuie sa se confrunte populatia sunt la fel ca cele practicate in tarile vestice.