Federaţia Sanitas anunţă proteste ample în faţa Ministerul Sănătăţii

Federația Sanitas anunță proteste ample în fața Ministerul Sănătății

Sindicaliștii Federației Sanitas vor picheta Ministerul Sănătății timp de aproximativ două săptămâni, solicitând ca organizația să fie consultată în legătură cu noul proiect al Legii Sănătății.Președintele federației, Leonard Bărăscu, a declarat, ieri, că în intervalul 7 - 18 mai, sindicaliștii veniți din toată țara vor organiza pichete în fața Ministerului Sănătății, timp de două ore, în fiecare zi. „Estimăm că vor fi minim 50 și maxim 200 de persoane care vor protesta zilnic în fața sediului ministerului”, a precizat Leonard Bărăscu.În plus, membrii Federației Sanitas vor ca din data de 25 mai să declanșeze și alte acțiuni de protest, precum un miting de amploare în Capitală, la care să ia parte zece mii de oameni veniți din mai multe regiuni ale țării, dar și o grevă generală. „Legea Sănătății trebuie să aibă caracter social, să fie o lege socială. Deoarece nu am fost consultați în legătură cu noul proiect, deși am cerut acest lucru în repetate rânduri conducerii Ministerului Sănătății, Federația Sanitas va declanșa și o campanie de strângere de semnături pentru respingerea noului act normativ”, a mai spus președintele Sanitas.