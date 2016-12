Febra şi convulsiile febrile. Care este pericolul pentru copii

Febra și convulsiile febrile. Care este pericolul pentru copii

Febra, convulsiile febrile ori anemia s-au numărat printre temele discutate de mămicile care au participat, zilele trecute, la cursul de informare asupra sănătății bebelușilor, organizat de specialiștii BB Center. Acestea au aflat când devine febra un pericol pentru cei mici, ce au de făcut și care este diferența între febra mare și convulsiile febrile.„Zilnic, vin la cabinet părinți speriați de simptome sau stări precum febra, vărsăturile, frisoanele, convulsiile febrile sau diareea. Niciunul dintre acestea nu pun în pericol sănătatea copilului atâta vreme cât părinții le urmăresc, învață ce trebuie să facă și nu le scapă de sub control.Un exemplu ar fi febra, simptom și nu boală în sine, care este un mecanism de autoapărare al orga-nismului și care doar peste 39 de grade este periculoasă. Aceasta poate fi determinată de infecții, deshidratare, post vaccinare, erupții dentare etc. Pentru a fi sigure că vor lua corect temperatura copilului, mămicile trebuie să pună mâna pe ceafă, abdomen sau funduleț, asta în cazul în care nu au la îndemână un termometru. Când febra este mare, mămicile trebuie să dezbrace copilul și să îi administreze antitermice. Se pot face și împachetări cu apă călduță până îi scade febra.De observat dacă cel mic se joacă, are poftă de mâncare sau este apatic ori plânge. Foarte important de reținut este că extremitățile sunt reci când febra este foarte mare.Cât privește convulsiile febrile, acestea sunt crize de tip epileptic, ce nu au o cauză neurologică și sunt asociate copiilor între 6 luni și 5 ani, cu febră foarte mare. Cauza acestora este imaturitatea sistemului nervos central. Ele sunt periculoase dacă se repetă des, iar după o astfel de criză, se recomandă un consult al pediatrului neurolog.Crizele repetate pot crea leziuni cerebrale ireversibile, așa că trebuie urmărite”, a explicat dr. Oana Barbu, medic pediatru.