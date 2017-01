Febra mai mare de 37,5 grade Celsius te exclude temporar de la donarea de sânge

Ministerul Sănătății a stabilit o serie de criterii de excludere temporară de la donarea de sânge în cazul persoanelor care nu-și pot da consimțământul fiind neșcolarizate sau în cazul celor care au suferit anumite infecții, precum gripa, febra reumatică, toxoplasmoza sau cele care au avut febră mai mare de 37,5 grade Celsius. Nu pot dona sânge, cel puțin șase luni, persoanele care au fost examinate endoscopic cu instrumente mobile, cele care au suferit leziuni prin înțepare cu ac, transfuzii sanguine, transplant de celule/țesuturi de origine umană. De asemenea, le este interzis temporar să doneze sânge celor care au suferit intervenții de chirurgie majoră, care și-au făcut tatuaje sau piercing, acupunctură în centre în care nu erau practicieni calificați sau care nu foloseau ace de unică folosință, precum și persoanelor cu risc din cauza contactului apropiat cu bolnavi de hepatită B, C sau HIV. Interdicție pentru gravide Interdicții temporare în actul donării mai apar în sarcină, după anumite tratamente dentare și administrarea anumitor medicamente. Intervalul de timp între două donări succesive de sânge sau de componente sanguine este de opt săptămâni, cu acceptarea a până la cinci donări pe an la bărbați și patru la femei. Setul de întrebări la care trebuie să răspundă potențialul donator include factori relevanți care pot conduce la identificarea și excluderea persoanelor a căror donare ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea celorlalți, cum ar fi posibilitatea transmiterii unor boli sau riscuri față de sănătatea proprie. Pentru a putea dona sânge, o persoană trebuie să aibă între 18 și 65 de ani, să aibă o greutate corporală de minim 50 de kilograme, să nu prezinte anemie, intoxicație cu etanol sau droguri, subnutriție, instabilitate mintală sau icter și să aibă un puls regulat.