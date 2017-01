Faţa trădează bolile de care suferim

Fața trădează bolile de care suferim

Data viitoare când vă uitați în oglindă, poate ar trebui să vă observați mai atent. Acele pete micuțe pe care aproape că nu le băgăm în seamă nu reprezintă, în mod normal, nimic, dar, uneori, ele pot să ne avertizeze asupra unor probleme de sănătate mult mai serioase. Iată ce trebuie să căutăm atunci când ne uităm în oglindă. Inele albe la ochi Un inel alb în jurul irisului sau o parte mai colorată a ochiului pot fi semne ale depozitelor de grăsime cauzate de un nivel ridicat al colesterolului. Este posibil chiar să observați puncte albe pe pielea din jurul ochilor, care pot indica aceeași problemă. Culoare gălbuie Orice tentă gălbuie în zona albă a globului ocular trebuie verificată imediat la medic deoarece poate fi semn de icter sau probleme ale ficatului. Dacă ficatul nu funcționează normal, atunci pigmentul natural numit bilirubină poate fi depozitat pe piele, ceea ce duce la decolorarea acesteia. Cearcăne Dacă pielea de sub ochi arată palidă și chiar vineție înseamnă că sunteți anemici și că organismul duce lipsă de fier. În aceste cazuri, înainte de consultarea unui medic, se poate suplimenta cantitatea de fier prin consumul de carne roșie, legume verzi, cereale integrale și linte. De asemenea, trebuie să consumăm cât mai multe fructe și legume bogate în vitamina C, care ajută la absorbția fierului în organism. Sângerări nazale Sângerările nazale inexplicabile și care se opresc destul de greu indică faptul că sângele nu se coagulează așa cum trebuie, cel mai probabil din cauza lipsei unei proteine numită protrombină. Pentru a remedia problema ar trebui să mâncăm foarte multe produse bogate în vitamina K, cum ar fi spanac, broccoli și varză de Bruxelles. Pete pe bărbie Petele pe bărbie și pe buza superioară sunt legate de hormoni. Dacă aveți o acnee insistentă în zonele respective sau o pilozitate abundentă, ar trebuie să vă consultați medicul de familie sau specialistul în ginecologie pentru că ați putea suferi de sindromul ovarelor polichistice. În astfel de cazuri ajută administrarea de contraceptive. Albire prematură Cei mai mulți oameni încep să albească înainte de a împlini 35 de ani, dar, dacă observați mai multe fire de păr alb, și aveți în jur de 20 de ani, s-ar putea să suferiți de lipsă de vitamina B12, cunoscută și sub numele de anemie pernicioasă. Alte simptome ale acestei afecțiuni includ oboseală, pierderea greutății și diaree. Pentru a evita astfel de probleme este bine să avem o dietă bogată în carne de pește, brânzeturi, ouă și lapte. Pete albe pe limbă Petele albe de pe limbă și gingii sunt, în general, cauzate de probleme dentare, dar, dacă aceste zone albe nu sunt dureroase, nu se curăță și nu dispar de la sine, pot fi un semn timpuriu de cancer, semnificând modificări ale celulelor. Buze palide Ca și pleoapele palide, buzele foarte deschise la culoare pot însemna carențe de fier. De asemenea, pot arăta faptul că glanda tiroidă nu funcționează normal, având în vedere că ea este răspunzătoare de producerea celulelor roșii din sânge. În plus, buzele palide pot trăda afecțiuni ale inimii și plămânilor, mai ales că aceste două organe influențează nivelul de oxigen din sânge. Buzele crăpate Buzele crăpate pot fi semne ale diabetului. Ele apar din cauză că nivelul ridicat de glucoză din sânge contribuie la răspândirea candidei, o infecție care atacă pielea din zona respectivă.