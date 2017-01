Faceţi o cură de vitamine, în aşteptarea Paştelui

Faceți o cură de vitamine, în așteptarea Paștelui

A venit primăvara, este și Postul Paștelui, perioada este tocmai bună pentru a vă detoxifia organismul. Sfatul medicului nutriționist este să alegeți alimentele în funcție de beneficiile pe care le aduc organismului. Dar, în primul rând, să dați întâietate alimentelor verzi. Este sezonul lor! Organismul uman se încarcă cu energie pe trei căi, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Mirela Stângaciu, medic nutriție și acupunctură: prin respirație (de aceea, a subliniat medicul, este bine ca în concediu să plecați din atmosfera viciată a orașului pentru a vă relaxa pe malul mării sau în munți), prin energia moș-tenită de la părinți și prin alimentație. Mai mult, „în cultura chineză, boala sau moartea pleacă de la starea sistemului digestiv”, a adăugat medicul. Concepțiile învățaților chinezi sunt și astăzi de actualitate, specialiștii modernității atrăgând atenția că modul cum ne alimentăm stă la baza sănătății noastre. Primăvara, când natura renaște, și organismul uman trebuie să scape de toxinele acumulate peste iarnă. Urmările sunt benefice: se îmbunătățește metabolismul, crește imunitatea, este reglat tranzitul intestinal și se asigură un bun tonus psihic. De ce sunt bune vitaminele Dr. Mirela Stângaciu a subliniat că meniul alimentar trebuie să conțină numai produse cu substanțe nutritive. Produsele trebuie să fie variate, astfel încât să includă și grăsimi, fibre, minerale, vitamine, apă, proteine și hidrați de carbon etc. De exemplu, această perioadă este tocmai potrivită pentru a ține o cură de vitamine. „Cura este binevenită la schimbarea de anotimpuri, mai ales primăvara și toamna și presupune consumul unor fructe și legume bogate în vitamine, fie C, fie din grupul vitaminelor B. Cura trebuie ținută între 10 și 20 de zile”, a completat medi-cul nutriționist. Astfel, vitamina C se regăsește în ardei, pătrunjel sau coacăze negre; vitamina B1 o regăsiți în drojdia de bere, vitamina B2, în lapte și ouă, vitamina B6 și roșii, varză și nuci etc. Organismul are nevoie și de grăsimi (care asigură, totodată, și vitaminele A, D, E și K), pe care le regăsiți în germenii de porumb, în soia, măsline sau în semințele de floarea soarelui. Aceste produ-se alimentare trebuie consumate dimineață, pe stomacul gol. Sfatul medicului pentru meniul zilnic Vă prezentăm, în rândurile următoare, recomandările medicului nutriționist pentru fiecare masă a zilei. La micul dejun consumați fructe, respectiv portocale, grepfruturi sau mere. Sau puteți opta pentru un mic dejun pe bază de lipide nesaturate, care au darul să ducă la scăderea colesterolului și să fie sațioase. Astfel, puneți la înmuiat, de seara, nucă, migdale și semințe de dovleac; dimineață vor fi tocmai bune, după ce adăugați și un strop de ulei vegetal. Pentru prânz optați pentru salate de legume. „Salatele pot fi de urzică, de spanac sau de salată verde. Adăugați ulei de măsline sau de floarea soarelui și zeamă de lămâie. Sau puteți consuma fasole boabe, orz etc; este important să consumați tot ceea ce este verde”, a mai spus dr. Stângaciu. La masa de seară trebuie neapărat să consumați o supă caldă. Beți ceaiuri hepatice și diuretice Indiferent de perioada anului, medicii vă sfătuiesc să consumați cel puțin doi litri de lichide pe zi. De preferință apă și ceaiuri. În această perioadă, a afirmat dr. Mirela Stângaciu, consumați ceaiuri hepatice sau diuretice. „Se știe că 70% din masa corpului este compusă din apă. Rolul ei este de reglare a temperaturii corporale și toate procesele biochimice au loc în mediul lichid. De aceea, este important să bem apă plată și ceaiuri. Acum sunt recomandate ceaiurile hepatice, pentru stimularea ficatului și diuretice, pentru «spălarea» rinichilor de toxine. Trebuie să menționez că, din punct de vedere acupunctural, rinichii, vezica și oasele sunt la loja apei”, a mai spus dr. Stângaciu.