EXPERIMENTE MEDICALE FĂCUTE PE COPII / Ministrul Sănătăţii, REACŢIE de ultimă oră

EXPERIMENTE MEDICALE FĂCUTE PE COPII / Ministrul Sănătății, REACȚIE de ultimă oră

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a sesizat, sâmbătă, Colegiul Medicilor în scandalul care-l are în centru pe medicul Gheorghe Burnei, acuzat în presă că ar fi realizat experimente cu substanțe neomologate pe mai mulți copii, experimente care au eșuat, lăsându-i pe tineri cu mari probleme de sănătate.”Munca unui medic poate fi și uneori trebuie să fie evaluată de alți medici. Am transmis ieri o adresă către Președintele Colegiului Medicilor din România pentru a înțelege dacă au existat plângeri referitor la cazurile profesorului Burnei și cum au fost ele soluționate", a anunțat ministrul Sănătății, pe Facebook.Voiculescu afirmă că din discuția telefonică pe care a avut-o sâmbătă dimineață cu dr. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor - instituția care oficial este cea îndreptățită să evalueze astfel de cazuri -, reiese că nu ar fi existat nicio astfel de sesizare către Colegiu.”Avem așadar două posibilități: fie domnul Prof. Dr. Burnei are doar o problemă de corupție, pe care, desigur, trebuie să o lămurească. Fie avem o problemă gravă de sistem, de funcționare și de încredere în câteva instituții-cheie”, a mai precizat acesta.Președintele Colegiului Medicilor a subliniat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, că i-a promis ministrului că el și colegii săi vor face toate demersurile necesare astfel încât colegiul teritorial al cărui membru este dr. Burnei să se sesizeze și să facă un dosar de cercetare profesională, medicală.Borcean s-a declarat ”consternat” de acuzațiile care i se aduc unui ”excelent chirurg”. De asemenea, acesta subliniază că nu-și amintește ca în ultimii ”19-20 de ani” să fie avut vreo speță cu numele lui Burnei la Colegiul Medicilor și nici despre așa-numtele ”experimente pe copii” efectuate la spitalul ”Marie Curie”.Cinci percheziții au avut, sâmbătă, într-o anchetă care-l vizează pe chirurgul ortoped Gheorghe Burnei, de la Spitalul "Marie Curie", din Capitală. Trei dintre acestea au loc la casele medicului, alte două, la spital. Acțiunea oamenilor legii se desfășoară la doar o zi după ce în presă a apărut o investigație despre o intervenție chirurgicală neomologată efectuată de medicul Burnei, în urma căreia pacienta a căpătat un handicap sever.