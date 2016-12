Excesul de cafea poate duce la pierderi de memorie şi halucinaţii

Excesul de cafea poate duce la pierderi de memorie și halucinații

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul de cafea nu elimină nevoia de somn, ci are doar rol energizant - se menționează pe site-ul steadyhealth.com. Excesul de cafea are însă efecte negative asupra organismului, putând favoriza dereglările psihice. Cafeaua stimulează sistemul nervos central, metabolismul, amplifică agitația, puterea de coordonare și concentrare - sunt doar câteva dintre beneficiile licorii fără de care mulți nu se pot înviora dimineața. Doza recomandată de cafea este de 200 - 300 de mililitri, ce este consumat în plus poate dăuna, favorizând apariția intoxicațiilor sau dereglărilor psihice. Persoanele care au băut prea multă cafea au stări prelungite de anxietate, de panică, nu pot dormi, resimt amețeli, dureri musculare, greutăți în exprimare, dereglări stomacale. Mai mult, pulsul le este dereglat, vasele de sânge se dilată, tensiunea arterială este mărită și se poate ajunge până la dereglări de echilibru, pierderi temporare de memorie și halucinații. O altă consecință a consumului excesiv de cafea este apariția gastritei și a ulcerului.