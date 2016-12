Examen pentru medicii primari, organizat de ministerul sănătăţii

Examen pentru medicii primari, organizat de ministerul sănătății

Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 12 iunie, examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de minim 5 ani ca specialisti in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional, efectuata pana la data de 31 ianuarie 2015. Inscrierile se fac pana pe 19 mai, inclusiv.Examenul se va desfasura in centrele universitare medicale care pot asigura conditiile de organizare si desfasurare a tuturor probelor prevazute in tematicile specialitatilor solicitate, precum si componenta comisiilor de examinare pentru specialitatile respective, scrie paginamedicala.ro.