Evitaţi contactul direct cu animalele sălbatice sau necunoscute

Evitați contactul direct cu animalele sălbatice sau necunoscute

Rabia este o boală infecțioasă acută produsă de virusul rabic, caracterizată prin tulburări grave la nivelul sistemului nervos central, care evoluează spre paralizie și deces, atât la animale, cât și la om. Transmiterea virusului rabic se face prin mușcătura sau zgârietura animalelor bolnave, contactul direct dintre saliva infectată și leziuni ale pielii. La om, perioada de incubație este, în medie, una – două luni, putând oscila între 10 zile și un an, așa cum a precizat dr. Loti Popescu, din cadrul Serviciului de Promovarea Sănătății și Educației pentru Sănătate al Autorității de Sănătate Publică Constanța. Boala debutează cu amorțeli, furnicături, dureri la nivelul plăgii, pentru ca, mai apoi, să apară treptat o sensibilitate crescută a pielii și dureri de cap. Bolnavul este deranjat de zgomotele din jur, de lumină. Are ochii injectați, nu are poftă de mâncare, este agitat, răgușit și salivează abundent. Apoi apar contracțiile dureroase, spastice ale mușchilor faringelui la înghițirea apei, urmate de halucinații, agresivitate, insomnii. Bolnavul devine apatic, somnoros și intră în comă, decesul survenind în maxim 10 zile de la debut. Dr. Loti Popescu spune că boala poate fi prevenită prin evitarea contactului direct cu animalele sălbatice sau cu animalele domestice necunoscute, solicitarea examenului veterinar la cele mai mici semne de suspiciune, evitarea sacrificării animalelor care au mușcat, vaccinarea antirabică a animalelor domestice, în special a câinilor. Comportamentul animalului care a mușcat trebuie să fie supravegheat timp de 10 – 14 zile. Plaga trebuie spălată abundent cu apă și săpun. Rana va fi lăsată să sângereze un timp, excepție făcând hemoragiile abundente. Persoanele care au fost mușcate, zgâriate sau care au venit în contact cu saliva animalului suspect de rabie se vor prezenta de urgență la medic.