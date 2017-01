Evaluează-ţi anual starea de sănătate!

Evaluează-ți anual starea de sănătate!

Un adult sănătos, care aparent nu are niciun motiv de îngrijorare pentru a solicita un consult medical, ar trebui să efectueze periodic un set de analize de bază. Setul de analize cuprinde hemograma cu formula leucocitară, hemoglobină, hematocrit și indici, glicemia, lipide sangvine, analiza urinei, analizele necesare pentru depistarea afecțiunilor cu transmitere sexuală, testul pentru cancerul de prostată, la bărbații de peste 50 de ani. Mulți dintre noi suntem reticenți la ideea de a merge la medic atunci când nu ne supără nimic. Știut fiind faptul că este mai ușor să previi sau să depistezi o boală într-un stadiu incipient decât într-o fază în care s-au instalat deja complicații, dr. Cristina Mambet, medic primar hematologie, vă recomandă setul de analize care trebuie făcut în fiecare an. Hemograma cu formula leucocitară, hemoglobină, hematocrit și indici Analiza oferă un tablou complet al numărului, distribuției și dimensiunilor celulelor din sânge și este utilă, în principal, în depistarea formelor ușoare sau medii de anemie care pot evolua inițial fără simptome. „La femeile în perioada de activitate sexuală se întâlnește frecvent anemia feriprivă, cauzată de lipsa fierului necesar sintezei de hemoglobină, ce are drept cauză principală sângerările cronice legate de avorturi și sarcini. În aceste cazuri, efectuarea suplimentară a sideremiei, concentrația fierului în sânge, stabilește diagnosticul”, a declarat dr. Cristina Mambet. O altă formă de anemie, care de cele mai multe ori trece neobservată la examenele de rutină, este betatalasemia minor, care se transmite genetic și care are la bază o tulburare în sinteza de hemoglobină. Acest tip de anemie se manifestă de-a lungul vieții ca o anemie cronică ușoară, care nu răspunde la tratamentul cu fier. Lipidele sangvine: trigliceridele, colesterolul și fracțiunile sale Lipidele sangvine - trigliceridele, colesterolul și fracțiunile sale: LDL, VLDL și HDL colesterol stabilesc riscul de apariție a bolilor cardiovasculare. Foarte impor-tantă este calcularea raportului colesterol/HDL colesterol. Potrivit specialistului, „HDL colesterol reprezintă fracțiunea care are un rol protector față de afecțiunile cardiovasculare”. Analizele trebuie efectuate pe stomacul gol, după ce, cu o săptămână înainte de recoltare, s-a păstrat un regim alimentar echilibrat. În felul acesta sunt excluse creșterile tranzitorii ale lipidelor induse de mesele mai copioase. Glicemia Prin glicemie se determină concen-trația glucozei în sânge. Este utilă în depistarea precoce a diabetului zaharat, în special la persoanele care au avut în familie asemenea cazuri de boală. Analiza se efec-tuează dimineața, pe stomacul gol. Analiza urinii Prima urină de dimineață reprezintă un test de bază pentru depistarea unor afecțiuni renale, infecții, litiază etc., dar și pentru boli sistemice. Test screening pentru cancerul de prostată La bărbații peste 50 ani este utilă determinarea anuală a PSA - antigen specific prostatic, un test screening pentru cancerul de prostată. „Nu orice creștere a valorii PSA înseamnă cancer de prostată, rezultatele obținute fiind necesare să fie corelate cu examenul clinic și alte explorări”, ne spune medicul. Analizele pentru depistarea afecțiunilor cu transmitere sexuală Specialistul sfătuiește persoanele cu parteneri sexuali multipli sau pe cei care au un partener sexual cu contacte multiple să efectueze periodic serologia sifilis, testul HIV, precum și teste pentru diagnosticul infecției cu Chlamydia, secreție genitală întâlnită la ambii parteneri. Infecția cu Chlamydia, cea mai frecventă dintre bolile cu transmitere sexuală, poate evolua fără simptome, iar nedepistarea ei la timp poate produce infertilitate la femei.