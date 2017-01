Evaluarea bebeluşului la naştere, startul unei vieţi sănătoase

Evaluarea bebelușului la naștere, startul unei vieți sănătoase

La doar un minut după naștere, iar apoi din nou la interval de cinci minute, neonatologul verifică bătăile inimii, respirația, tonusul muscular, reactivitatea la stimuli externi și colorația pielii micuțului.Aprecierea stării de sănătate a bebelușului vine ca o confirmare a faptului că acesta a venit pe lume în cele mai bune condiții sau poate fi momentul în care sunt depistate afecțiuni pentru care medicii trebuie să intervină în cel mai scurt timp.Scorul Apgar - sau „nota” pe care nou- născutul o primește încă din primele clipe de viață - este procedura după care medicii investighează starea de sănătate a copilului.„Majoritatea bebelușilor se încadrează între șapte și zece puncte, dar unul cu nota mai mică de șapte poate avea nevoie de resuscitare cardio-respiratorie, ca urmare a medicamentelor administrate mamei spre sfârșitul travaliului. Dacă scorul bebelușului se situează sub cinci, atunci cu siguranță va avea nevoie de mult oxigen pentru îmbunătățirea respirației.Scorul Apgar se efectuează la 1 și la 5 minute după naștere și urmărește pulsul (numărul de bătăi cardiace pe minut), respirația, tonusul muscular, răspunsul la stimuli și culoarea pielii. Fiecare dintre aceste semne sunt punctate cu 0, 1 sau 2", a explicat dr. Lenuța Malcea, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Euromaterna.Ceremonia cântaruluiGreutatea de la naștere a nou-născutului are o importanță covârșitoare, punându-și amprenta asupra dezvoltării lui ulterioare. Dacă s-a născut cu o greutate de 2,5 kg, se va considera că are o greutate mică și va avea nevoie de îngrijiri suplimentare. Dacă are peste 4 kg, poate indica faptul că la mamă s-a instalat un diabet tranzitoriu, de sarcină.„Un nou-născut la termen poate pierde până la 10% din greutatea lui de la naștere pe parcursul primelor zile de viață, înainte ca mama să poată alăpta. Dar bebelușul își va recăpăta greutatea inițială până în ziua a 10-a și apoi va continua să ia câte 30 g pe zi.Aprecierea circumferinței craniului nou-născutului este un bun punct de reper pentru aprecierea ritmului de creștere ulterioară a creierului. Forma craniului poate fi mai ciudată, dacă nașterea a fost normală,sau nașterea a fost mai grea. În multe maternități se măsoară și înălțimea bebelușului (din creștet, până-n tălpi), utilă tot pentru aprecierea dezvoltării sale ulterioare”, a mai spus medicul.Examinarea organelor, extrem de importantăÎnălțimea standard a unui nou-născut la termen este de 50-51 cm pentru fete și 52 cm pentru băieți. Ochii bebelușului sunt investigați în căutarea unor eventuale semne de infecție și cataractă, gura de absență sau scindarea valului palatin și, bineînțeles, se verifică fontanelele. Se verifică dacă șira spinării e funcțională și dacă anusul e deschis.Inima și plămânii săi sunt atent ascultate cu ajutorul stetoscopului, iar burtica e locul unde se verifică, prin palpare, dacă ficatul și rinichii sunt la locul lor.Zona genitală poate fi inflamată la nou născuți, ca urmare a medicației mamei. Fetițele pot prezenta o mică scurgere sau chiar semnele unei sângerări. Medicul se asigură dacă zona e bine dezvoltată, iar la băieți verifică dacă testiculele au coborât corect în sacul scrotal.Membrele micuțului sunt studiate atent, pentru excluderea unor malformații de genul degetelor lipite, lipsă sau în plus.Bebelușul este plasat pe spate pe o suprafață tare. Medicul îi va depărta picioarele, cu genunchii îndoiți în poziția picioarelor de broască și îi va roti vârful coapsei în articulația șoldului. Se verifică astfel dacă șoldul nu este dislocat sau instabil - ceea ce l-ar recomanda pentru o investigație cu ultrasunete, investigație extrem de importantă.Injecțiile cu vitamina K„Unii dintre bebeluși se nasc cu un nivel scăzut al acestei vitamine care este esențială în coagularea sângelui și pot face, dacă sunt neglijați, boala hemoragică a nou-născutului. De aceea, în aproape toate maternitățile, bebelușii sunt injectați cu vitamina K sau o primesc pe guriță, de mai multe ori pe parcursul a două săptămâni”, a completat medicul.