Euromaterna / Neurosonografia fetală, curs organizat la Constanţa de specialişti de renume

Euromaterna / Neurosonografia fetală, curs organizat la Constanța de specialiști de renume

Spitalul Euromaterna va organiza, în perioada 28-29 august 2015, al 5-lea curs de ultrasonografie în medicina maternofetală cu participare internațională. Cursul din acest an face parte din seria „Meet the experts” și va fi axat pe neurosonografia fetală (evoluția malformațiilor cerebrale din viața intrauterină în post-partum, anomaliile fosei posterioare, CMV, ventriculomegalia borderline, leziuni clastice, malformații corticale etc.)Invitați speciali vor fi profesor Gustavo Malinger și profesor Tally Lerman-Sagie.Profesorul Malinger, autoritate mondială în domeniul neurosonografiei, este membru marcant al consiliului director al ISUOG, profesor de obstetrică-ginecologie la Sackler School of Medicine din Tel Aviv (Israel) și director al Diviziei de Diagnostic prenatal al Wolfson Medical Center. A organizat și condus peste 40 de cursuri despre imagistica creierului fetal în 25 de țări. Este coautor, alături de G. Pilu, a tratatului intitulat Ultrasonography of the Prenatal Brain.Profesor Lerman-Sagie este profesor de pediatrie și neurologie pediatrică la Sackler School of Medicine și director al Clinicii de Neurogenetică metabolică al Wolfson Medical Center. Lor li se vor alătura experți și lideri de opinie în medicina materno-fetală din România și Italia.Un alt topic important îl va constitui analiza aplicațiilor Doppler în clinica obstetricală. Segmentele cursului vor fi însoțite de live scan și discuții interactive pe cazuri clinice.Obiectivul principal al cursului constă în aducerea împreună a specialiștilor în medicina fetală, geneticienilor și neonatologilor în vederea elaborării unei rețele funcționale de diagnostic prenatal, consiliere și follow-up.Numărul participanților este limitat la 50. Pentru detalii suplimentare puteți să urmăriți update-urile periodice pe www.euromaterna.ro, www.facebook.com/Euromaterna sau puteți contacta specialiștii spitalului la adresa de email marketing@euromaterna.ro.