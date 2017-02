Escarele, boala care afectează bolnavii imobilizaţi

Escarele, boala care afectează bolnavii imobilizați

Escarele, cunoscute în termeni medicali ca ulcer de decubit sau ulcer de presiune, rămân, cu siguranță, o problemă importantă de sănătate, fiind una dintre complicațiile cele mai severe ale persoanelor care nu se pot deplasa singure.Mai mult decât atât, pentru persoanele afectate, atât vârstnice, cât și tinere, aceasta presupune un tratament îndelungat, cu multiple riscuri și un efort susținut din partea familiilor. Trebuie precizat că, la ora actuală, escarele reprezintă cauza decesului a 7-8% din totalul pacienților cu paralizie totală a membrelor inferioare. În plus, specialiștii susțin că o treime din pacienții cu escare decedează pe perioada spitalizării.În general, însă, cauza decesului în cazul acestor pacienți este boala primară de care suferă o anumită persoană, dar în unele cazuri, escarele pot contribui și ele la deces.„Escarele sunt niște leziuni cronice care apar la pacienții imobilizați, fiind destul de greu de tratat, cazuri ce impun o mobilizare permanentă a pacientului. Problema este că, de obicei, familia nu respectă indicațiile pe care noi le dăm în cazul acestui diagnostic, iar intervențiile chirurgicale, în peste 90% din situații sunt excluse, mai ales din cauza bolilor asociate pe care le are pacientul.Astfel, unii dintre ei suferă și de accidente vasculare cerebrale, demență senilă, insuficiență cardiacă, diabet etc. Cert este că aceștia sunt pacienți cu care se colaborează foarte greu, pentru că nu se pot mișca singuri și au nevoie de asistență 24 de ore din 24", ne-a declarat dr. Bogdan Caraban, medic specialist Chirurgie Plastică și Arși.