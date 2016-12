Erupţia dinţilor la copii. Ce au de făcut părinţii

Erupția dinților la copii. Ce au de făcut părinții

Există câteva metode care și-au demonstrat în timp eficacitatea în cazul gingiilor inflamate la copii. Trebuie spus că aplicarea prin masaj direct pe gingie a gelurilor de calmare locală, în cazul erupției măseluțelor, dar nu și în cazul stomatitei, poate să funcîioneze.Utilizarea inelelor speciale de „rontait” are un efect vasoconstrictor asupra gingiilor inflamate si dureroase, actionand ca un anestezic rapid. Trebuie sa mai stiti ca si masajul corpului, cu miscari delicate, va calma temporar agitatia copilasului.In timpul noptii sau de fiecare data cand durerile sunt foarte mari, ii poti da copilului paracetamol sau ibuprofen sirop, iar asta trebuie sa se faca in dozele indicate pentru varsta sa.De asemenea, trebuie spus ca serul fiziologic, pe care l-ai folosit cu succes pentru secretiile nazale, poate fi utilizat pentru masarea locului dureros si la fel si glicerina boraxata cu anestezina, scrie corpuluman.ro.