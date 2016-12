Epilarea organică cu zahăr, noua modă în materie de înfrumuseţare corporală

Epilarea organică cu zahăr, noua modă în materie de înfrumusețare corporală

Chiar dacă este o metodă foarte veche, cunoscută în lumea arabă de mai bine de 5.000 de ani, epilarea organicăcu zahăr a fost preluată recent de specialiștii în domeniu, au perfecționat-o, iar la ora actuală aceasta reprezintă o metodă revoluționară, cu multiple avantaje în comparație cu toate celelalte metode de epilare.Spre deosebire de clasica epilare cu ceară, epilarea cu zahăr se aplică în sensul invers creșterii firului de păr și se smulge în sensul în care firul de păr crește. Metoda este una igienică, nu este fierbinte, se curăță foarte ușor, cu apă călduță, zahărul fiind solubil în apă, nu rupe firele de păr și este recomandată persoanelor cu pielea sensibilă.Acestea sunt principalele concluzii ale specialiștilor de la OnLinEstetic, din cadrul On Clinic Constanța.„Noi femeile știm cât de neplăcută poate fi epilarea corporală, mai ales în zonele mai sensibile, dacă folosim metodele clasice. Vestea bună este că am reușit să perfec-ționăm o metodă pe care arabii o aplicau acum 5000 de ani, iar această epilare cu zahăr a devenit una dintre cele mai comode și igienice modalități de îndepărtare a părului nedorit”, declară Aura Manole, manager On Clinic.Ingredientele sunt naturalePasta de zahăr folosită pentru epilare conține numai ingrediente naturale (apă, zahăr și suc de lămâie) și poate epila chiar și cele mai scurte fire de păr, mai spun specialiștii. De aceea, ea poate fi utilizată și de persoanele care au pielea foarte sensibilă.„Metoda poate fi folosită și de cei care suferă de eczemă, vene inestetice, psoriazis și se poate realiza pe orice tip de piele, pe diferite texturi ale firului de păr și genuri biologice. În plus, medicii dermatologi spun că zahărul este și mult mai igienic comparativ cu alte opțiuni, deoarece bacteriile nu supraviețuiesc în zahăr. Pentru fiecare client se folosește pastă de zahăr proaspătă ce se aplică cu mănușa. În acest fel, nu există niciun risc de contaminare încrucișată”, mai spune managerul.Clinica OnLinEstetic este Clinica din România specializată în tratamente de estetică medicală și reprezintă cea mai nouă specializare de la On Clinic Advanced Medical Institute.Specialiștii oferă tratamente pentru reîntinerire și revitalizare a pielii, siluetă suplă, armonioasă și piele fermă, mărire buze, umplere riduri, epilare BIO cu zahăr, excizie alunițe, negi și alte formațiuni cutanate.