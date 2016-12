Epidemie de meningită în şcolile constănţene? Spitalul este plin cu copii bolnavi

Alarmant

Epidemie de meningită în școlile constănțene? Spitalul este plin cu copii bolnavi

Cadrele medicale sunt în alertă din cauza numărului mare de îmbolnăviri de meningită virală depistate la copiii de vârstă școlară. „Dacă în lunile trecute nu am înregistrat cazuri de meningită virală, luna aceasta numărul îmbolnăvirilor a crescut considerabil, iar cei mai mulți dintre cei afectați sunt copii cu vârste sub 15 ani”, susțin medicii constănțeni.„Nu există gărzi în care să nu avem măcar 2-3 astfel de cazuri”, ne-a declarat directorul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, dr. Stela Halichidis. Așa cum era de așteptat, cele mai multe cazuri de meningită virală au apărut în grădinițe și în școli, liceenii fiind mai rezistenți. În prezent, bolnavii au fost internați în spital, izolați, iar în unitățile de învățământ din care provin va fi făcută dezinfecție. În ceea ce privește boala, susțin medicii infecționiști, aceasta debutează cu dureri mari de cap, febră, vărsături, dureri de burtă și sensibilitate la lumină. Din fericire, niciunul dintre pacienți nu a fost în stare gravă și medicii speră să nu apară situații disperate. Dr. Halichidis a accentuat importanța respectării regulilor de igienă, în special spălarea pe mâini cu apă și săpun, asta pentru că virusul se transmite prin mâinile murdare.„Noi avem deja cazuri de meningită la clasa I, motiv pentru care am făcut deja triajul epidemiologic în școală. În plus, părinții au fost avertizați să ia în serios orice avertisment venit din partea medicilor. Totodată, am sunat la Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) și ni s-a spus că nu au ce să ne recomande, pentru că boala este virală și nu au ce să ne facă”, a declarat directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai.Cert este că părinții sunt tot mai neliniștiți și se tem pentru micuții lor. Mulți dintre ei vor să-și țină copiii acasă o perioadă, timp în care dispar și cazurile de meningită. Oricum, mămicile susțin că spitalul era plin de copii cu meningită virală încă de luna trecută. „Pe data de 9 septembrie m-am internat cu băiețelul meu în vârstă de șase ani și nu era decât un salon cu trei copii bolnavi. Până ne-am externat, pe data de 19 septembrie, erau deja cinci saloane în plus”, a declarat o mămică. O alta spune că a auzit că în oraș este epidemie de meningită și evită să își mai scoată copilul în aglomerație, tocmai pentru ca cel mic să nu ia boala. „Încă din luna august sunt multe cazuri de meningită în rândul copiilor, iar cei din conducerea spitalului spun că nu este adevărat, dar mamele care se internează acolo văd cu ochii lor ce se întâmplă. Prietena mea a avut copilul bolnav de meningită și mi-a spus că erau foarte mulți copii cu același diagnostic”, ni s-a plâns o altă mămică. „O să se ajungă să nu mai ieșim din casă, de teamă să nu ni se îmbolnăvească cei mici”, este concluzia multora.Direcția de Sănătate Publică Jude-țeană (DSPJ) confirmă că în județul Constanța numărul cazurilor de menin-gită a scăpat de sub control. „Într-ade-văr, de la începutul lunii și până în prezent, au fost înregistrate deja 14 astfel de situații. În plus, incidența acestor ca-zuri este mult mai mare ca în perioada similară a anului trecut”, ne-a declarat șeful DSPJ, Cristina Schipor. Aceasta spune că va recomanda tuturor unităților de învățământ ca de acum înainte să facă un triaj mult mai riguros, îndeosebi în grădinițe, unde boala se contactează cel mai ușor.Deși majoritatea cazurilor de meningită au apărut în unitățile de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean nu știe care sunt acele grădinițe, școli sau licee unde s-au îmbolnăvit copiii. „Noi nu avem încă o situație a numărului de elevi care au ajuns la spital. DSP-ul ar trebui să ne anunțe și pe noi, întrucât ei au medici școlari, nu noi”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, Cristina Ivan.Pentru a preveni aceste boli, cadrele medicale recomandă o igienă riguroasă, dar și o alimentație corectă. Aceste afecțiuni sunt cauzate de enterovirusuri, ca și meningita virală acută. Boala mâinilor murdare, cum i se mai spune, debutează cu dureri de cap, dureri de burtă, vărsături, febră și sensibilitate la lumină.Enterovirusurile se transmit pe cale digestivă, de aceea spălatul mâinilor are un rol foarte important în prevenirea apariției lor. Ca urmare, medicii recomandă o alimentație bogată în vitamine, fiind indicate legumele și fructele de sezon. De asemenea, și hidratarea are un rol important.