Elixirul frumuseţii de sărbători: masajul cu miere

Elixirul frumuseții de sărbători: masajul cu miere

Sărbătorile sunt un bun prilej pentru a vă regăsi echilibrul și sănătatea. Din acest motiv, ne-am gândit că înaintea listelor de cumpărături și cadouri, s-ar potrivi de minune și o ședință de relaxare prin masaj. Inedita metodă își are rădăcinile în medicina tibetană practicată acum 4.000 de ani, iar beneficiile sale miraculoase sunt recunoscute și în prezent.Utilizată de terapeuți în stare naturală sau în diferite combinații cu uleiuri aromatice de lămâie, portocală, mandarină, grepfrut, ienupăr, levănțică, sau eucalipt, mierea folosită are un plus prin faptul că nu are adaosuri chimice și nici nu este zaharisită, tocmai pentru a-i fi păstrate toate proprietățile.„Acest tip de masaj se aplică în special pe spate și coapse, dar se masează cu rezultate foarte bune și membrele superioare sau fața și constă în lipirea energică a palmelor terapeutului pe zona care urmează a fi tratată, după care se aplică o manevră de dezlipire energică a palmei de pe eminența tenară a policelui spre partea cubitală a palmei. Este benefică aplicarea lui pe sinusuri pentru tratarea sinuzite și în tratarea răcelilor, cu condiția ca pacientul să nu aibă febră”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, balneokinetoterapeutul Livia Urzică.Masajul cu miere tratează celulitaPe lângă faptul că este extrem de relaxant, masajul cu miere are proprietăți curative, eliminând impuritățile de la nivelul pielii, dar și toxinele din organism. De aceea, el vine cu o bună recomandare și pentru tratarea celulitei și a arderii grăsimilor în exces, lăsând pielea catifelată și mai elastică.Ca atare, masajul îmbunătățește aprovizionarea mușchilor și a pielii cu oxigen și nutrienți, iar mierea elimină impuritățile pielii, pentru o perioadă lungă de timp. Se îmbunătățește totodată și starea generală a organismului, dar și starea de spirit.Secretele masajului„Combinația mierii cu masajul relaxant are ca rezultat îmbunătățirea la nivelul celulelor prin repartizarea de melanină, ce oferă o culoare omogenă pielii, efectul fiind similar cu cel al fondului de ten. În plus, fiind recunoscută ca antibiotic natural, mierea are capacitatea de a întări sistemul imunitar, fapt care, în sezonul rece, reduce riscul îmbolnăvirii organismului”, a completat kinetoterapeutul Livia Urzică.Masajul se bazează pe interacțiunea dintre piele și substanțele biologice active, conținute de miere, incluzând și mecanismele clasice de acțiune a diverselor tipuri de masaj.Metoda înlătură stresulMierea are și efect aromoterapeutic, explică specialistul, astfel că mirosul acesteia stimulează sistemul nervos și înlătură stresul. Aceasta recomandă o ședință pe săptămână, pentru a nu irita pielea. Masajul începe de obicei cu zonele afectate, în care masajul se aplică mai energic, pentru ca apoi să se continue cu spatele și coapsele. Este și o metodă eficientă de prevenire a unor afecțiuni sau simptome supărătoare, precum durerile de cap, insomnia, boli psihosomatice sau extenuare intelectuală și fizică.Așadar, cântăriți mai mult deciziile asupra sănătății și alegeți ca măcar de sărbători să acordați mai multă grijă.