Elixir probiotic: chefirul de cocos

Ceea ce pana mai ieri era consumat doar sub forma de fulgi de cocos indulciti, la deserturi nesanatoase, acum se consuma sub forma de unt de cocos, crema de cocos crud, ulei de cocos, faina de cocos, lapte de cocos si fulgi si bucati de cocos ras neindulcite.Chefirul de cocos se face din apa de cocos. Este o bautura fermentata facuta din “granule” de chefir ce sunt organisme bacteriene benefice care ajuta la obtinerea unei digestii bune, a sanatatii intestinale, la mentinerea imunitatii optime si care pot influenta chiar si creierul si dispozitia. Chefirul este de obicei folosit cu lapte pentru ca zaharurile din lapte (lactoza) hranesc bacteriile bune. Chefirul din lapte este foarte laudat pentru beneficiile sale pentru sanatate, dar chefirul este cel ce face miracolul sa aibe loc – nu laptele in care este crescut. Pentru ca laptele nu este cea mai sanatoasa optiune, este mai bine sa incerci alte optiuni pentru cresterea culturii de bacterii bune (asa cum este si chefirul). Apa de cocos are zaharuri naturale care hranesc granulele de chefir la fel ca si lactoza, dar fara efectele negative care vin impreuna cu lactatele, scrie viataverdeviu.ro.