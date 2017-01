Elevii constănţeni îi întind o mână de ajutor lui Sorin

Elevii constănțeni îi întind o mână de ajutor lui Sorin

Tinerii constănțeni sar în ajutorul lui Sorin Mocanu, băiatul de doar 17 ani care suferă de o boală extrem de rară. Provocați de organizația nonguvernamentală World Vision, elevii vor să contribuie la strângerea sumei de bani necesari pentru un deplasarea lui Sorin la tratament, în Statele Unite ale Americii. Cu sprijinul voluntarilor, și ei tot elevi, World Vision a organizat o expoziție de dulciuri cu vânzare, toate încasările urmând a fi donate în fondul respectiv. Ieri, mirciștii și colegii lor de la Liceul „Virgil Madgearu”, s-au înghesuit să cumpere prăjituri, bombonele și acadele, epuizând rapid stocul. Acțiunea umanitară va continua astăzi la Școala nr.33. „În prima zi a campaniei, la Liceul «Lucian Blaga», am strâns 600 de lei. Sperăm ca sumele să fie din ce în ce mai mari, astfel încât ajutorul nostru pentru Sorin să fie cât mai consistent. De asemenea, două eleve de la Colegiul «Mircea cel Bătrân» ne-au solicitat numărul contului, astfel încât familiile lor să poată face donații mai consistente. Mai avem un sponsor care dorește să rămână anonim și care ne-a promis că va completa suma până la cei 5.000 de dolari necesari pentru deplasarea lui Sorin în Statele Unite ale Americii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Isabela Iorga, reprezentantul World Vision. Tratament experimental în America Sorin Mocanu este elev la Colegiul Comercial „Carol I”. El suferă, de când s-a născut, de o boală extrem de rară - boala Wilson. Nu are cromozomul 13 și organismul său nu poate să elimine cuprul acumulat. Neeliminat, acesta se acumulează la nivelul ficatului sau al creierului. Recent, familia lui Sorin a aflat despre un institut din Statele Unite ale Americii, unde a fost găsit un tratament experimental pentru boala Wilson. „Boala este în cercetare, însă medicii de la institutul respectiv au descoperit un medicament nou, neomologat în alte țări europene. Sunt de acord să îi vadă și pe copiii noștri și să le ofere tratamentul pentru un an de zile. Singura problemă este deplasarea până în Connecticut. Institutul suportă costul analizelor, investigațiilor, tratamentului, însă nu și al transportului. Am făcut o socoteală și, pentru a merge împreună cu Sorin, avem nevoie de suma de 5.000 de dolari. Noi însă nu mai avem resurse. Veniturile modeste se duc pe cheltuielile zilnice de regim și tratament”, ne-a povestit mama lui Sorin. Și noi îl putem ajuta pe Sorin să trăiască o viață normală și să se bucure de tinerețea sa. Persoanele care doresc să contribuie la colectarea sumei necesare pentru transportul în Statele Unite ale Americii o pot contacta direct pe Maria Mocanu, la numărul de telefon 0728/134.121.