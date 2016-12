Efectele solarului: o piele arsă, deshidratată, cu risc de cancer

Deși expunerea neprotejată la soare este contestată de medici, alegerea solarului ca opțiune de bronzare a pielii este considerată risc major de cancer de piele.„Cancerul de piele apare în proporție covârșitoare în pielea sănătoasă, însă expunerea neprotejată la soare sau la solar este foarte riscantă. Solarul este foarte dăunător pentru că o singură ședință de bronzare de 10 minute are același echivalent cu 10 expuneri la soare, pe plajă. Trebuie știut că singurul solar care nu produce leziuni la nivelul pielii este cel care utilizează amestecurile din plante și care are un rezultat mulțumitor”, a explicat dr. Irena Smadea, medic primar dermatologie în cadrul On Clinic Constanța.