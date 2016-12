Efectele dezastruoase ale poluării: cancer şi boli infecţioase!

Efectele dezastruoase ale poluării: cancer și boli infecțioase!

Conferința Internațională Medicală „Mediul Înconjurător și Sănătatea Publică” MED ENV 2014 este organizată de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în parteneriat cu Asociația Balcanică de Mediu, Colegiul Medicilor Constanța, Asociația Europeană de Mediu și Primăria Municipiului Constanța, sub auspiciile Academiei Române. Organizat pentru prima dată în România, evenimentul de sănătate publică și mediu are ca scop identificarea soluțiilor de reducere a efectelor mediului asupra sănătății. „Ne pregătim de mai bine de un an pentru acest eveniment, iar faptul că el se desfășoară la Constanța este cu atât mai important pentru toți specialiștii implicați. Noi am inițiat ideea legată de importanța și influența mediului asupra sănătății publice. Pentru că trăim diverse fenomene, de la încălzirea globală la poluarea care își pune amprenta pe sănătatea noastră, am invitat toți specialiștii în domeniu din medicina românească și internațională care sunt interesați de această problemă, să tragem un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl reprezintă un mediu poluat asupra sănătății și să găsim soluții ca să ne îmbunătățim starea de sănătate, să prevenim bolile, astfel încât să scadă incidența lor”, a precizat dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, președintele Conferinței Internaționale „Mediul În-conjurător și Sănătatea Publică” MED ENV 2014.Potrivit dr. Stela Halichidis, la ora actuală, în lume, peste 3.000.000 de oameni mor din cauza faptului că nu au apă de o calitate corespunzătoare, din cauza lipsei de igienă sau a poluării. „Vrem să dovedim că am studiat problema și că, mai ales în ceea ce privește apariția cancerului, toată atenția ar trebui să se îndrepte asupra cauzelor care îl produc. Noi descoperim, prin testele de la-borator, tot mai mulți viruși și bac-terii, ceea ce este benefic pentru medicină, însă trebuie să ne axăm mult mai mult pe cauze. De aceea, tragem un semnal de alarmă asupra faptului că poluarea este unul dintre factorii care produc cancerul”, susține medicul.Dacă, pe plan internațional, există statistici care arată numărul de îmbolnăviri cauzate de factorii de mediu, Constanța nu dispune de o bază de date concretă. „Din păcate, Constanța nu dispune de statistici care să abordeze sănătatea și efectele mediului. De aceea, evenimentul va avea două căi de dezbatere: una care vizează problemele de mediu și una care vizează toate specializările medicale și interrelația medicină-mediu”, a completat președintele conferinței, dr. Stela Halichidis.