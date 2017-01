Efectele bronzării organice asupra pielii

Persoanele care vor să aibă o piele bronzată, dar nu au petrecut încă suficiente ore pe plajă, pot recurge la bronzarea organică. Fără a avea dezavantajele expunerii la solar, bronzarea organică asigură, în același timp, culoarea arămie atât de râvnită, cât și hidratarea pielii. Nu toată lumea are răbdarea sau timpul necesar pentru a petrece, zilnic, câteva ore pe plajă, pentru a se bronza. Motiv pentru care au la dispoziție tehnicile de înfrumusețare: pot recurge la solar sau la bronzarea organică. Fiecare dintre aceste metode are însă avantaje și dezavantaje, inclusiv asupra stării de sănătate. Bronzarea organică, procedeu intrat relativ nou în țara noastră, presupune pulverizarea pielii, timp de 15 minute, cu o soluție DHA, despre care specialiștii spun că este 100% organică. Respectiva soluție are ca ingredient principal un ketozahar, care intră în contact cu primul strat de celule din epidermă. Metoda nu are contraindicații, fiind recomandată inclusiv femeilor însărcinate. Pregătirea presupune o exfoliere a pielii - pentru a obține o piele curată, iar bronzul să fie uniform și să dureze mai mult. Specialiștii spun chiar că înainte de ședințele de bronzare nu este indicată folosirea cremelor de corp, a parfumurilor, deodorantelor sau machiajelor. După exfoliere, pe piele va fi aplicată loțiunea de bronzare, cu ajutorul unui pistol special, după care se va trece la uscarea soluției. La finalul ședinței, hainele nu sunt pătate, iar bronzul este uniform. Această metodă de bronzare rapidă este mai indicată decât expunerea la solar, spun medicii. Pe de o parte, soluția folosită are în conținut aloe vera, ceai alb, vitamine, astfel că acționează în mod benefic asupra pielii - o hidratează și are un efect anti-aging, căci previne apariția ridurilor, a petelor și pistruilor. Dezavantajul este însă de ordin estetic: bronzul durează până în 15 zile, în funcție de procesul de regenerare celulară a fiecărei persoane. Pe de altă parte, această bronzare organică este o soluție pentru a nu recurge la controversatele expuneri la radiațiile UV. După o ședință la solar puteți avea o piele frumos bronzată, dar riscați și leziuni oculare, modificări în sistemul imunitar, riduri, îmbătrânirea prematură a pielii și cancer de piele. Avantajul este că bronzul ține câteva săptămâni, în funcție de specificul pielii.