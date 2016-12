Educaţia sanitară va fi aplicată în şcolile constănţene

Educația sanitară va fi aplicată în școlile constănțene

Educatia sanitara ar putea fi introdusa in scoli, predata de personalul medical calificat, a declarat ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, in cadrul evenimentului de redeschidere a programului-pilot „Sunt primul ajutor!”, la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.Daca va fi aprobat, proiectul ar putea fi pus in aplicare incepand cu anul viitor, sub forma unei ore diferite de cea de dirigentie.