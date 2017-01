Ecografia nu are reacţii adverse

Ecografia nu are reacții adverse

Ecografia este o metodă de diagnosticare prin ultrasunetele reflectate de diferitele structuri din organism, care asigură o bună evaluare a stării de sănătate a organelor interne în care nu se află aer (ficat, rinichi, splină, vezică urinară, ovare, prostată, inimă). Ecografia este una din principalele posibilități de diagnosticare a unei afecțiuni, alături de celelalte examene și analize de laborator. Potrivit medicului primar în medicină de familie cu competență în ecografie, Stana Ignat, ecografia abdominală este indicată la orice pacient cu o durere localizată sau difuză, în măririle de volum ale abdomenului, traumatisme abdominale sau în prezența unui sindrom suspect de a fi datorat unei sarcini în primul trimestru. Ecografia abdominală este recomandată pentru detectarea litiazei sau a inflamației colecistului, determinarea gradului de afectare posttraumatică a ficatului, splinei, rini-chilor, afecțiuni ale pancreasului și determinarea gradului de încărcare grasă a ficatului. Printre altele, mai este folosită pentru evaluarea evoluției post-transplant de rinichi și pentru depistarea lichidului în cavitatea abdominală. Pregătirea prealabilă a unei ecografii abdominale Înainte de efectuarea unei ecografii abdominale se recomandă să nu mâncați cu cel puțin șase ore înainte de consult pentru ca stomacul să fie gol și intestinul subțire să nu fie dilatat, permițând astfel o vizualizare corectă a pancreasului. Totodată, mai este indicat să consumați lichide negazoase și să nu urinați decât după examinare. În ceea ce privește contraindicațiile, medicul Stana Ignat a precizat că examenul ecografic nu are reacții adverse și este recomandabil să se facă de cel puțin o dată sau două ori pe an. Ea a mai spus că ecografia are un caracter nedăunător datorită faptului că emite ultrasunete și, spre deosebire de radiografie sau computertomografie, care emit raze X, nu are restricții în folosire.