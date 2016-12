Ecograf 3D pentru locuitorii din Cernavodă

Spitalul Orășenesc Cernavodă are în dotare, de ieri, un ecograf performant. Este vorba despre un ecograf 3D Doppler. „Cu ajutorul acestuia, poate fi realizată morfologia fetală, poate fi realizată o sondă endo-vaginală, pot fi detectate tumorile și vascularizația acestora”, ne-a declarat Marius Sponoche, managerul unității. Echipamentul medical are aplicații în oftalmologie, endocrinologie, obstetrică-ginecologie, neurologie și urologie, iar spitalul are, potrivit managerului, specialiștii necesari pentru folosirea lui. Valoarea acestui ecograf este de peste 60.000 de euro.