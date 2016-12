Echipele psiho-medicale ale Fundaţiei Baylor, „îngeri păzitori“ pentru bolnavii de HIV

Echipele psiho-medicale ale Fundației Baylor, „îngeri păzitori“ pentru bolnavii de HIV

Peste 750 de persoane au beneficiat în primele nouă luni ale acestui an de asistență din partea serviciului psihosocial al Fundației Baylor „Marea Neagră”. Cu o echipă formată din șase asistenți sociali și psihologi s-au realizat peste 1.500 de sesiuni de consiliere, atât cu persoanele infectate, cât și cu partenerii acestora și cu ceilalți membri ai familiilor lor. Un efort susținut de o mână de oameni care au dat șansa unei vieți normale constăn-țenilor care au mari probleme de sănătate.„Serviciile sunt acordate atât la domiciliul beneficiarilor unde se merge periodic pentru a se monitoriza, în special evoluția copiilor seropozitivi sau a celor proveniți din mame infectate, cât și în cabinetele Centrului de Excelență Baylor. Atât la deplasările pe teren, cât și la sediul centrului, asistența psihosocială este completată de cea medicală oferită de cinci medici și patru asistente medicale. Situațiile cu care se confruntă echipele care monitorizează cazurile sunt diverse și implică o atenție deosebită, mai ales că mulți dintre beneficiari provin din familii sărace cu un grad scăzut de educație”, explică Mihaela Bogdan, specialist în cadrul Fundației.Două dintre cele mai delicate și dificile cazuri rezolvate în ultima perioadă de specialiștii Baylor au implicat doi copii proveniți din familii sărace, fără posibilități materiale, care au ajuns pe mâna medicilor și au fost salvați. „Este vorba despre două cazuri unde s-a intervenit pentru transportarea de urgență la spital a doi băieței a căror stare de sănătate se degrada vizibil. Primul dintre aceștia este un copil suspect de infecție cu HIV, în vârstă de aproape un an și jumătate, care provine dintr-o familie săracă cu mai mulți copii, aflată de mai mult timp în evidențele fundației. Micuții sunt crescuți doar de tată, care face față cu greu nevoilor zilnice, după ce soția a decedat. Angajații Baylor l-au găsit pe cel mic într-o stare gravă, cu afecțiuni respiratorii repetate, cu o greutate sub cea normală. În prezent copilul este bine, a fost reintegrat în familie și se așteaptă rezultatele analizelor pentru a vedea dacă este seropozitiv și are nevoie de tratament specific. Cel de-al doilea caz este al unui băiețel de cinci ani care este seropozitiv. Deși cu severe antecedente de tuberculoză, anemic, familia nu și-a permis nici un fel de tratament. Din acest motiv, specialiștii l-au internat de urgență, iar acum urmează tratamentul antiretroviral pentru stabilizare”, completează specialistul.