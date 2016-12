Echipă medicală de exceptie la Clinica nou-infiinţată RaMed

Echipă medicală de exceptie la Clinica nou-inființată RaMed

Ştire online publicată Marţi, 19 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ortopedia și traumatologia este specialitatea chirurgicală care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea afecțiunilor congenitale și dobândite, traumatice și netraumatice, ale aparatului locomotor.Un medic ortoped se confrunta cu foarte multe cazuri in fiecare zi: unele obisnuite si altele mai putin obisnuite. Indiferent insa de afectiunea cu care pacientul se prezinta, medicul trebuie sa fie prompt atunci cand vorbim de tratament. Printre fracturi, entorse si alte afectiuni ortopedice obisnuite, in iunie s-a prezentat la Dna. Dr. Simona Bucur- Dinu, Medic primar ortopedie- traumatologie, la spitalul Agigea SCJU "Sf Apostol Andrei", sectia OA TBC, o batrana din mediul rural, in varsta de 69 de ani. Pacienta prezenta o formatiune gigantica pseudotumorala ce ocupa aproximativ tot volumul fetei anterioare a coapsei drepte, determinand dificultati de mers. Femeia obosea intruna din cauza tumorii uriase si putea sa mearga doar cu ajutorul unui baston. Mai mult decat atat, pacienta a marturisit ca se chinuia cu aceasta problema de mai bine de 6 ani. Medicul a constatat in urma consultlui ca este vorba de un lipom gigant. Astfel, batrana a fost supusa unei interventii chirurgicale in urma careia s-a indepartat complet formatiunea tumorala care avea 2 kilograme. Cu ajutorul medicului, acum femeia se deplaseaza normal si si-a reluat activitatile zilnice.Dna. Dr. Simona Bucur- Dinu, Medic primar ortopedie- traumatologie consulta in ambulator, in regim de gratuitate pacientii asigurati CAS la Clinica RaMed din Constanta. Absolventa UMF Carol Davila promotia 1997, Dna. Dr. Bucur-Dinu, are competente in artroscopia genunchiului si experienta in chirurgia TBC osteoarticular fiind, de asemenea, co-autor a numeroase articole de specialitate, frecvente participari la simpozioane si congrese nationale si internationale in specialitatea Ortopedie-Traumatologie.La clinica RaMed, Dna. Dr. Bucur-Dinu face parte dintr-o echipa multidisciplinara de specialisti in BFT, reumatolgie, neurologie si psihiatrie.Informatii utile:Tel: 0241582675 / 0727671041Email : contact@ramed.rowww.ramed.rowww.facebook.com/RamedHealthBulevardul Mamaia Nr. 88, BL. Bi5, Parter (Intre Spitalul Militar si Serviciul Permise de Conducere si Inmatriculari auto Constanta).