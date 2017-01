Echinaceea ne apără de gripă

Gripa este una dintre cele mai periculoase afecțiuni respiratorii. Se manifestă prin febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, uneori asociate cu iritație traheo-bronșică și dureri oculare. În unele cazuri, simptomele sunt însoțite de greață sau diaree. Vaccinarea antigripală trebuie să fie făcută din timp, deoarece efectele imunizării se resimt abia după circa 10 - 14 zile, spun specialiștii. Vaccinul deja a apărut în farmacii și costă în jur de 34 de lei. Cei care nu vor să apeleze la vaccinul clasic, trebuie să știe că, în farmacii, există și produse naturiste care întăresc sistemul imunitar și ne apără de gripă. Plantele medicinale au fost utilizate din cele mai vechi timpuri datorită proprietăților terapeutice. Pe lângă vestitele ceaiuri, în prezent magazinele de produse naturiste abundă în tincturi preparate din diferite plante combinate cu produse alcoolice care au o concentrație de cel puțin 60%, dar și în diverse preparate pe bază de produse naturale. „Oscilococcinum” se prezintă sub formă de granule și costă 17 - 18 lei. Are rolul de a întări imunitatea, dar poate fi administrat și la primele semne de boală, după contactul cu o persoană bolnavă sau săptămânal, pe toată perioada epidemiei. De asemenea, produsele pe bază de echinaceea sunt utilizate pentru prevenirea afecțiunilor virale sau microbiene, pentru că au rolul de a întări sistemul imunitar. Echinaceea previne gripa, guturaiul, faringita, laringita, traheita, amigdalita, bronșita sau pneumonia. Ceaiul are prețul de aproximativ 2 – 3 lei, „Echinaceea” sub formă de capsule costă circa 7 lei, iar sub formă de tinctură 4 lei. De asemenea, „Antigrip“ tinctură se administrează diluată în apă. Produsul este comercializat la prețul de 5-6 lei recipientul. În farmacii mai puteți găsi „Paragrip“ sub formă de granule, „Imunogrip“ soluție și „Imunospectrum“ tablete. Prețurile variază intre 10 și 25 de lei. Tinctura pe bază de propolis este utilizată mai ales pentru tratarea afecțiunilor sistemului respirator - guturai, gripă în fază incipientă, dureri de gât, bronșită, tuse. De asemenea, tinctura de usturoi este utilizată pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase - gripă, febră, difterie, în caz de enterocolită sau diaree.Gripa este una dintre cele mai periculoase afecțiuni respiratorii. Se manifestă prin febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, uneori asociate cu iritație traheo-bronșică și dureri oculare. În unele cazuri, simptomele sunt însoțite de greață sau diaree. Vaccinarea antigripală trebuie să fie făcută din timp, deoarece efectele imunizării se resimt abia după circa 10 - 14 zile, spun specialiștii. Vaccinul deja a apărut în farmacii și costă în jur de 34 de lei. Cei care nu vor să apeleze la vaccinul clasic, trebuie să știe că, în farmacii, există și produse naturiste care întăresc sistemul imunitar și ne apără de gripă. Plantele medicinale au fost utilizate din cele mai vechi timpuri datorită proprietăților terapeutice. Pe lângă vestitele ceaiuri, în prezent magazinele de produse naturiste abundă în tincturi preparate din diferite plante combinate cu produse alcoolice care au o concentrație de cel puțin 60%, dar și în diverse preparate pe bază de produse naturale. „Oscilococcinum” se prezintă sub formă de granule și costă 17 - 18 lei. Are rolul de a întări imunitatea, dar poate fi administrat și la primele semne de boală, după contactul cu o persoană bolnavă sau săptămânal, pe toată perioada epidemiei. De asemenea, produsele pe bază de echinaceea sunt utilizate pentru prevenirea afecțiunilor virale sau microbiene, pentru că au rolul de a întări sistemul imunitar. Echinaceea previne gripa, guturaiul, faringita, laringita, traheita, amigdalita, bronșita sau pneumonia. Ceaiul are prețul de aproximativ 2 – 3 lei, „Echinaceea” sub formă de capsule costă circa 7 lei, iar sub formă de tinctură 4 lei. De asemenea, „Antigrip“ tinctură se administrează diluată în apă. Produsul este comercializat la prețul de 5-6 lei recipientul. În farmacii mai puteți găsi „Paragrip“ sub formă de granule, „Imunogrip“ soluție și „Imunospectrum“ tablete. Prețurile variază intre 10 și 25 de lei. Tinctura pe bază de propolis este utilizată mai ales pentru tratarea afecțiunilor sistemului respirator - guturai, gripă în fază incipientă, dureri de gât, bronșită, tuse. De asemenea, tinctura de usturoi este utilizată pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase - gripă, febră, difterie, în caz de enterocolită sau diaree.