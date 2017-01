E sezonul infecţiilor respiratorii! Învăţaţi cum să vă protejaţi!

E sezonul infecțiilor respiratorii! Învățați cum să vă protejați!

Temperaturile sunt în scădere, nici ploile nu ne ocolesc, astfel că organismul uman se resimte. Tot mai mulți dintre cunoscuți strănută, tușesc, se plâng de febră și dureri de cap. Toate indiciile arată că suferă de o infecție a sistemului respirator - o răceală, un guturai sau, mai grav, o pneumonie. În cazul celor mai multe infecții respiratorii, tratamentul nu este nici costisitor, nici complicat. Dar boala creează un disconfort enorm, de aceea cel mai bine este să luați din vreme măsuri pentru a nu vă îmbolnăvi. Infecțiile respiratorii sunt cele mai frecvente afecțiuni ale sezonului rece, fiind afectate în special persoanele cu risc: femeile însărcinate, bolnavii cronici, vârstnicii și copiii. Anul trecut, de exemplu, specialiștii Centrului Național de Prevenire și Control a Bolilor Transmisibile au observat o incidență crescută a infecțiilor respiratorii în rândul copiilor și a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Abia au scăzut temperaturile, că au și început să apară cazuri de guturai, faringită acută, sinuzită, otită sau afecțiuni ale sistemului respirator inferior, precum laringita acută, bronșita sau pneumonia. Semnele infecțiilor respiratorii sunt obstrucția nazală, însoțită de rinoree, strănut, febră, cefalee și dureri ale mușchilor, lăcrimare, dar și zgomot șuierător al respirației, răgușeală, în cazul infecțiilor sistemului inferior. Pentru că simptomele sunt asemănătoare, diagnosticul trebuie pus de un doctor, care va stabili, de asemenea, și tratamentul ce va fi urmat. De altfel, terapia va consta în antitermice și nu în antibiotice, aspect asupra căruia medicii insistă, având în vedere că românii au obiceiul să apeleze la antibiotice și pentru cele mai banale răceli. Ce puteți face înainte de a ajunge la doctor Importantă este însă prevenirea îmbolnăvirii, iar la primele semne de boală pot fi luate o serie de măsuri, acasă: r dacă aveți febră, puteți scădea temperatura prin administrarea de antitermice, precum paracetamol și algocalmin, dar și de vitamina C; r includerea în alimentație a fructelor și legumelor bogate în vitamina C, precum citrice, tomate sau kiwi; puteți apela inclusiv la bomboanele cu rol dezinfectant la nivelul cavității bucale sau care scad iritația faringelui; r igiena este esențială, prin urmare spălați-vă pe mâini cât mai des, pentru a îndepărta agenții etiologici; r respectați programul de somn; r beți cât mai multe lichide, de genul apă, suc sau ceai cald (nu fierbinte!); r frigul are un rol favorizant în contractarea infecțiilor respiratorii, motiv pentru care se impune protejarea organismului prin îmbrăcăminte corespunzătoare. Reprezentanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța spun că, de la începutul lunii octombrie, au internat 14 constănțeni care prezentau simptomatologie caracteristică afecțiunilor respiratorii. Dintre aceștia, șapte aveau pneumonie.