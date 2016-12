E DOVEDIT! Vaccinul ROR CAUZEAZĂ AUTISM. Companiile farmaceutice PLĂTESC BANI GREI pentru tăcere

9

nu e chiar asa simplu

Eu am facut oreion. Pe vremea lui Ceasca, pe cand nu exista acest vaccin. Impreuna cu multi alti copii din clasa. Nu a murit niciunul. De oreion nu se moare. La adulti insa lucrurile se schimba, poate da complicatii urate. Vaccinul acesta este relativ recent introdus. Vaccinul contra pojarului a fost introdus acum aprox. 35 de ani. Iar schema de vaccinare s-a schimbat drastic fata de acum 10 ani. Si inca ceva: vaccinurile, in general, nu protejeaza decat pe termen limitat (un numar de ani) sau nici macar atat. Fiind internata in spital, am avut ocazia sa vad copil vaccinat antigripal, internat fiind bolnav de gripa. Si te rog nu generaliza (ref. la fumat, obicei cu care nu sunt nici eu de acord), dar te-as intreba cum ai proceda daca imediat dupa vaccinul de 2 luni copilul tau ar face edeme la manute si picioruse? iar doctorul ar da din umeri ca nu stie ce e?

Răspuns la: Pentru Elena

Adăugat de : Buna, 21 august

Doamna daca tot vreti sa facem statostiti cati copii au alergii sau cati au autist haideti sa facem statistici si cati copii au supravietuit...