E bine sau nu să ne vaccinăm copiii?

Părinții citesc pe Internet sau află de pe la prieteni despre cazuri când autismul ar fi fost declanșat de vaccinul pentru rujeolă sau când cel mic a făcut reacții adverse periculoase. Dacă, în trecut, vaccinul era privit precum o necesitate, acum naște controverse. În ultimii ani, în țările dezvoltate au apărut numeroase comentarii și chiar s-ar putea spune mișcări protestatare referitoare la vaccinări. Motivele invocate de cei care se opun vaccinării sunt reacțiile adverse de temut, precum autismul apărut după vaccinarea antirujeolică, cazurile de encefalopatii, paralizii sau surditate apărute după vaccinare, numărul mare de antigene introduse în corpul copilului într-o perioadă scurtă, la care acesta nu poate răspunde imonologic, folosirea în prepararea sau stabilizarea unui vaccin a metalelor grele etc. Specialist constănțean apreciat, medicul infecționist Rodica Mătușa, consultant medical al Fundației Baylor „Marea Neagră”, ne-a explicat, referitor la acest subiect care a născut numeroase controverse în ultimii ani: „Dacă pri-vim prevenția ca pe o problemă prioritară de sănătate publică, atunci, cu siguranță că, în imensa majoritate a cazurilor, vaccinurile salvează viețile a milioane de oameni, comparativ cu zeci de cazuri de copii/persoane care au avut ghinionul de a dezvolta o reacție adversă severă. Nu am vrea să fim nici în pielea părinților ai căror copii ar face o reacție adversă severă post-vaccinală. Numai că niciun medic nu poate fi acu-zat de malpraxis, dacă a respectat indicațiile vaccinării, cu siguranță efectele adverse fiind trecute în protocoalele fiecărui vaccin. Sunt trecute atât reacțiile adverse ușoare/medii, cât și cele severe”. Nu luați informațiile de pe Facebook, ci de la medic Drept pentru care, dr. Mătușa consideră că, înainte de a lua o decizie, părinții trebuie să discute cu medicul îngrijorările privind contraindicațiile. „În niciun caz, nu este indicată ascultarea zvonurilor alarmiste, a informațiilor total incorecte sau neștiințifice de pe Facebook sau Google, a aplicării metodelor «naturiste» (ce-o fi însem-nând asta?). Cum să nu facă un copil vaccinul anti hepatită virală B sau fetele să nu fie vaccinate pentru HPV, când sunt singurele două vaccinuri pe care le avem pentru cancer (hepatic și de col uterin), boală pe care respectivii copii ar putea-o face peste mulți ani? Cum să refuze vaccinarea pentru diferite boli personalul sanitar expus, bunicii care-și îngrijesc nepoții care nu stau prea bine cu imunitatea? În SUA, au revenit ca boli agresive, nu numai la copii, dar mai ales la adulți, rujeola și tusea convulsivă, din cauza faptului că mulți ani, multe persoane au refuzat vaccinările respective”, a afirmat medicul infecționist constănțean. În plus, medicul atrage atenția că legătura dintre autism și vaccinul pentru rujeolă a fost demontată, articolul care o incrimina fiind retractat. „Părinții nu se gândesc la cantitățile uriașe de diferite particule, produse chimice E-uri etc., pe care copiii le ingeră sau le aspiră, comparativ cu cantitatea mică de substanțe stabilizatoare din vaccinuri, care sunt administrate doar o dată și nu zi de zi?”, a mai punctat dr. Mătușa. „În încheiere, sugerez faptul că decizia de a se vaccina aparține fiecărei persoane/familii, în contextul unei informări științifice corecte, în contextul respectării legilor țării referitoare la sănătatea publică, aflându-ne acum în secolul XXI”, a concluzionat dr. Rodica Mătușa. Iar părinții care doresc să afle mai multe despre administrarea unui vaccin, se pot adresa Fundației Baylor „Marea Neagră” din Constanța.