Durerile de spate ne pun la pat la orice vârstă

Nu este obligatoriu să ajungi la o vârstă venerabilă ca să începi să te plângi de dureri de spinare. Și per-soanele tinere pot avea asemenea dureri, unele acute, altele cronice. În lipsa unei activități fizice care ar putea cauza astfel de probleme, durerile de spate pot fi simptome ale mai multor tipuri de afecțiuni. Ele pot fi de origine musculară, nervoasă, articulară sau osoasă. Potrivit sfatulmedicului.ro, în funcție de regiunea afectată, durerile de spate se clasifică în dorsalgie inferioară și superioară, lombalgie și dureri sacroiliace. Durerile de spate furnizează informații esențiale despre starea generală de sănătate a organismului. Când prezentați o astfel de durere este indicat să vă întrebați care sunt factorii declanșatori și să nu intrați în panică, crezând că sufe-riți de o afecțiune gravă! Activitatea fizică accelerează procesul de recuperare În cazul în care durerea apare în urma unei anumite activități, poate considerați că nu ar fi trebuit să o faceți. În realitate, suprasolicitarea musculară a avut loc cu câteva zile în urmă, iar ultima activitate nu a făcut decât să erupă durerea musculară. Dacă durerea se manifestă în timp ce faceți mișcare ați putea fi tentați să vă gândiți că este timpul să vă odihniți pentru ca afecțiunea să nu se agraveze. De fapt, nu există nicio legătură între starea de repaus și durerea manifes-tată în timpul locomoției. În majoritatea cazurilor, activitatea fizică accelerează procesul de recuperare. Următorul pas pe care ar trebui să îl faceți este să începeți un program de exerciții de întindere cât mai curând posibil. Nu stați în pat mai mult de două zile! Atunci când durerile sunt intense, mai ales dimineața, primul gând este că ați dormit într-o poziție incomodă. În realitate, durerea musculară apare din cauza activităților fizice intense și a efortului depus la sfârșitul zilei, și nu după ce v-ați odihnit. Se recomandă consultul medical de specialitate pentru depistarea posibilelor afecțiuni inflamatorii, cum ar fi artrita. Acestea conduc, de obicei, la apariția durerilor de spate matinale și la rigiditate musculară. În schimb, atunci când durerea este cronică, nu trebuie să vă închipuiți că suferiți de o afecțiune gravă. Chiar și problemele temporare, precum entorsele musculare, pot provoca dureri grozave. Mergeți, totuși, la o consultație medicală de specialitate. De asemenea, încercați să identificați dacă durerea resimțită este asemănătoare cu senzația de slăbiciune la nivelul membrelor. Sfaturi pentru calmarea durerilor Chiar dacă durerea de spate este bruscă și intensă, cu puțin noroc aceasta se va manifesta pe o scurtă perioadă de timp. Vă prezentăm câteva sfaturi simple pentru remedierea durerilor de spate. 1. Compresele Pe zona afectată se reco-mandă aplicarea unei comprese cu apă rece, timp de 20 minute. Astfel, un pro-sop sau o bucată de pânză (in sau bumbac) se înmoaie în apă rece, după care se aplică pe zona afectată. Din când în când compresa este răcită. Se recomandă și masarea zonei afectate cu cuburi de gheață. Cu câteva cuburi de gheață înfășurate într-un prosop mai subțire din in sau bumbac, se masează zona unde se manifestă durerea timp de cinci minute. 2. Tratament medicamentos Pentru ameliorarea durerilor de spate se recomandă administrarea medicamentelor antiinflamatorii, care conțin aspirină, ibuprofen sau naproxen. Timpul de acționare al acestor medicamente este scurt, fapt care conduce la ameliorarea rapidă a durerii și inflamației. 3. Repausul Odihniți-vă atunci când organismul solicită acest lucru! Pentru a găsi o poziție confortabilă, întindeți-vă cu spatele pe podea, capul sprijinit de o pernă și cu genunchii flexați sau cu picioarele ridicate sau întindeți-vă pe spate, așezați o pernă în spatele gâtului și o alta între genunchi. În primele 48 de ore de la manifestarea durerii este indicat repausul total, însă, după această perioadă, sunt indicate activitățile fizice de intensitate moderată, deoarece acestea contribuie la ameliorarea durerilor musculare.