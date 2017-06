“După sarcină, multe mămici devin antreprenor”. Diferenţa dintre mamele-antreprenor, femeile-casnice şi femeile-angajat

“După sarcină, multe mămici devin antreprenor”. Diferența dintre mamele-antreprenor, femeile-casnice și femeile-angajat

Tot mai multe femei, care au o carieră de cel puțin 5 ani ca angajat și o sistează în timpul sarcinii, atunci când vor relua activitatea profesională, au tendința de a se îndrepta către antreprenoriat.În opinia Alina Bota, consilier de branding personal, acest lucru se întâmplă deoarece, în timpul sarcinii, mămicile devin mai creative, experimentează responsabilitatea mai mult ca oricând, citesc foarte mult, se autoeducă și învață lucruri care pot usura viața altor parinți.“Întreaga experiență a sarcinii le oferă femeilor mai multă independență, încredere în sine și vor dori ca această trăire să o extrapoleze și către viața lor profesională. Astfel, multe mămici care au trecut deja prin faza salariatului, nu se vor mai întoarce la vechiul loc de muncă și se vor îndrepta către antreprenoriat. Când spun antreprenoriat, nu mă refer neapărat la ridicarea de imperii financiare, ci mai mult la lifestyle business-uri, adică la acele afaceri bazate pe manufactură sau pe consiliere / educație, cu scopul de a susține un anumit stil de viață. Așa au luat naștere, spre exemplu, blog-urile și vlog-urile de parenting, cele de bucătărie, cursurile de Lamaze și alaptare, magazinele online cu diverse produse manufacturate, care au început să monetizeze foarte bine din piață în ultimii 2-3 ani”, explică Alina Bota.Diferența dintre “mămicile-antreprenor”, “femei-casnice” și “femei-angajat”Specialistul în branding personal afirmă că există diferențe majore între cele trei tipuri de femei. Viața unei mame-antreprenor este un mix de activități legate de creșterea copilului (care este întotdeauna pe primul plan) și de activități menite să le crească afacerea proprie: citit, studiat ore întregi pe internet, atunci când copilul e la sân sau doarme, încercări și testări pentru produsele proprii, participat la cursuri, participat la evenimente de networking cu alte mămici antreprenor, discutii pe chat sau grupuri de Facebook, strategii de vânzare pe internet etc.“Practic, toată activitatea mămicii-antreprenor se petrece de acasă, cu bebelușul în brațe, sau la evenimente, la care participă împreună cu copilul. La cursurile de antreprenoriat organizate de LevelUp Vision mămicile care alaptează sunt încurajate să vină cu bebelușii, iar evenimentele de networking pentru mamicile antreprenor se organizează în spații care au loc de joacă pentru copii. Am învățat asta de la compania Google, care organizează workshop-uri creative la care participă mamici și copii. Copilașii cresc astfel lângă mama lor, care este atentă la nevoile lor în permanență și are, totodată, o viață profesională și socială care o împlinește. În plus, copii cresc într-o cultură a muncii, află de mici că talentul și abilitățile proprii sunt importante, pentru că se transformă în produse și servicii care generează banii de care familia are nevoie sa supraviețuiască”, conchide Alina Bota, consilier de branding personal.