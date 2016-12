După sărbători, reveniţi la alimentaţia sănătoasă!

După sărbători, reveniți la alimentația sănătoasă!

„Mănâncă sănătos! Începe de azi!” este deviza pe care o susțin medicii pentru 2013. Așa cum ați pășit în noul an cu planuri noi în minte, începeți schimbările și pe plan alimentar, pentru o sănătate de fier.Renunțați la obiceiurile nesănătoase în favoarea celor care vă priesc și conștientizați că eforturile nu vă vor rămâne nerăsplătite. Iată o listă întreagă de legume și fructe pe care dr. Loti Popescu, coordonator al programelor de sănătate din cadrul Direcției Județene de Sănătate Constanța vă sfătuiește să le puneți pe masă: „morcovi, care au mai mult de 400% decât doza zilnică necesară de vitamina A și pot reprezenta o gustare excelentă, clementinele care sunt fructe de sezon și care conțin o cantitate mare de vitamina C, grepfruitul care atunci când este consumat cu proteine ajută la arderea grăsimilor. Conține multe fibre, vitamina C și acid folic, dar și o cantitate impresionantă de licopen, substanță care previne tumorile și ne ferește de cancere de piele, de plămâni, de colon sau de sân”.Dacă nici una dintre fructele sau legumele amintite nu vă fac cu ochiul, există alternative: mere, portocale, varză sau broccoli și napi.