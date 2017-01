Drogurile uşoare afectează sănătatea consumatorilor pe termen lung

Coșmarul din magazinele de vise

Drogurile ușoare afectează sănătatea consumatorilor pe termen lung

Consumul de droguri ușoare, comercializate în unitățile cunoscute drept „magazine de vise” sau „weed-shop-uri” a făcut subiectul unei conferințe organizate, ieri, la Casa de Cultură Constanța, de reprezentanții Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO). „În ultima perioadă, legalizarea așa-ziselor droguri ușoare a devenit subiect național în dezbatere publică. Dezbaterea, în marea majoritate a emisiunilor monitorizate, nu a făcut altceva decât să se axeze pe forma su-biectului, nu pe fondul lui. Drogurile «ușoare» au fost prezentate ca neavând efecte pe termen lung, aspect absolut fals. Considerând că opinia publică este indusă în eroare, Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România și CIADO au decis organizarea, în toate cele 40 de sucursale, a unor conferințe teri-toriale cu tema «Drogurile ușoare, periculoase sau nu?», în care psihologii, reprezentanții profeso-rilor, părinților și elevilor să-și exprime punctul de vedere”, a precizat Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură Constanța, membru CIADO, adăugând că organizația se opune legalizării drogurilor ușoare. La întâlnirea de la Constanța au participat aproximativ o sută de elevi, de la șase școli din municipiu. Efecte pe termen scurt și lung Psihologul Mădălina Ungureanu le-a explicat elevilor constănțeni prezenți riscurile la care se expun consumând produsele sau ierburile comercializate în magazinele de vise. În aceste unități pot fi găsite amestecuri de uleiuri volatile, cânepă, turnera diffusa (plantă din America Centrală) sau alte ierburi, cuprinse pe lista drogurilor ușoare. Narcoticele sunt împărțite în două categorii: ușoare (din rândul cărora fac parte marijuana și cannabisul) și grele (cocaină, heroină, amfetaminele etc). Consumul de droguri ușoare are urmări imediate atât pe plan fiziologic, cât și pe plan psihic. „Efectele imediate ale produselor pe bază de marijuana sau cannabis nu sunt atât de puternice, însă ele pot fi influențate de alți factori, precum cantitatea utilizată, vârsta consumatorului, starea lui psihologică. Mulți utilizatori consideră consumul de droguri ușoare ca fiind o experiență plăcută, căci îi relaxează, reduc stresul, intensifică senzațiile de gust, miros, văz și auz, cresc creativitatea, diminuează durerile. Sunt însă și efecte negative, precum greața, mai ales dacă substanțele sunt luate combinate între ele sau cu alcool, iritarea ochilor, migrene, lipsă de coordonare în mișcări”, a atras atenția specialistul. De asemenea, consumul îndelungat de droguri ușoare are efecte pe termen lung, căci deschid calea instalării unor afecțiuni. „Dintre efectele fiziologice cel mai des întâlnite trebuie menționate conjunctivita, bronșita, imunitatea scăzută a organismului în fața infecțiilor, afecțiuni ale aparatului reproducător. De exemplu, la bărbați scade capacitatea de a avea o erecție sau orgasm. În cazul intoxicației, apar mania persecuției, paranoia, incoerența în vorbire, confuzia, anxietatea, depresia, halucinațiile vizuale, delirul”, a continuat psihologul. Indicii pentru recunoașterea consumatorilor Semnele consumului de droguri pot fi recunoscute încă din faza incipientă, iar Adrian Topor, președintele Asociației Părinților Constanța și membru CIADO le-a subliniat, sfătuindu-i pe elevi, părinți și profesori să fie atenți la astfel de indicii. Astfel, consu-matorii de stupefiante, fie ele și ușoare, pot fi recunoscuți după schimbările bruște de compor-tament, trecerile fără motiv de la veselie la tristețe și chiar la agresi-vitate, pierderea apetitului alimentar, stări de somnolență și apatie necaracteristice, pierderea interesului pentru hobby-uri, pentru școală sau alte preocupări, schimbarea cercului de prieteni, pete neobișnuite pe haine, mirosuri ciudate. „Tinerii trebuie informați asupra riscurilor farmaco-dependenței. În acest scop, la începutul fiecărui an școlar se vor organiza cursuri destinate profesorilor, pentru a-i pregăti să lupte, în mediul școlar, împotriva folosirii ilicite de droguri”, a arătat Adrian Topor. La rândul lor, elevii au recunoscut că au trecut pragul magazinelor de vise, ei invocând multitudinea unităților. Copiii au negat că ar fi consumat produsele puse în vânzare, spunând că doar au fost curioși să le vadă. Au fost însă și elevi care s-au arătat în favoarea funcționării magazinelor respective, invocând faptul că nu îi „deranjează”. Reamintim că după consumarea produselor de la weed-shopuri, mai mulți constănțeni au ajuns la spital cu stări de vomă, greață, halucinații etc. Ministerul Sănătății a realizat un proiect de ordin privind condițiile de comercializarea plantelor și substanțelor asemănătoare celor psihotrope, prin care se dorește închiderea acestor magazine. La începutul acestei săptămâni, Comisia Juridică a Se-natului a dat aviz favorabil proiectului legislativ.