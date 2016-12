Drama femeilor care au pierdut o sarcină. Recuperarea este anevoioasă

Femeile care au pierdut o sarcină sunt afectate pe termen lung, dacă nu, pentru toată viața. Specialiștii afirmă că acestea, după o astfel de experiență traumatizantă, chiar dacă nasc copii sănătoși, pot experimenta anxietate și depresie pentru mult timp. Drept urmare, psihologii le vin în ajutor, iar femeile care au avut asemenea experiențe, pot participa la grupuri de suport, unde își pot alina suferințele.„Nașterea unui copil sănătos nu rezolvă problemele de natură psihologică, pe care multe femei le-au trăit după pierderea unei sarcini, a unui copil. Depresia, nu numai ca este comună după pierderea unei sarcini, ci chiar se poate prelungi mulți ani. În unele cazuri femeia rămâne depresivă și anxioasă, chiar și după nașterea unui copil sănătos. Cercetătorii spun că, dacă am oferi suport adecvat în timpul gravidității femeii, care anterior a pierdut o sarcină, am putea să îmbunătățim semnificativ sănătatea mentală a acesteia și a copilului său. Femeia care a pierdut o sarcină poate suferi, trăi depresia și anxietatea, cel puțin de două ori în timpul sarcinii și de 4 ori după nașterea copilului. Câte dintre voi, mamele de astăzi, ați trăit anxietate sau simptome ale depresiei după ce ați născut? V-ați gândit că anxietatea de azi are legătură cu pierderea sarcinii de acum câțiva ani? Îmi doresc să creați voi înșivă, prin experiența voastră, suport adecvat celor care, astăzi, duc o sarcină, după ce, anterior, au suferit o pierdere”, explică Veronica Ardelianu, psiholog BB Center Constanța.Lunar, specialiștii de la Centrul BB Center organizează grupuri de suport, gratuit, pentru femeile care au pierdut o sarcină sau un copil, după naștere. „A veni către noi e primul pas, vorbind despre ceea ce simți, e o etapă în vindecare. Apoi, asculți alte povești, e o altă etapă importantă pentru acceptare și, cel mai important, ești ghidată de unul dintre specialiștii noștri”, mărturisește Liliana Tudose, educator prenatal.