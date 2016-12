Dr. Stela Halichidis a trecut de primul hop

1

panaram.......pardon fufela asta poate ne spune ceva

cand nu va mai fi sp.ala loc de promenada pt rromulanii care viziteaza 24//7 pe romulanii internati cu gramada pe acolo-ca si la sp.jud desi nu au asigurari--,cand nu vom mai vedea haita de maidanezi care se zbenguie prin curte desi e spital de boli infectioase ..??..aaa...si o nimica toata,nu are niciun rival/a la concurs??he he he mi-e sila..din cauza celor expuse mai sus...si nu numai