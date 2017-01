Dr. Raed Arafat: România a făcut un salt major în sistemul sanitar

Romania a facut in ultimii 25 de ani un salt major in sistemul sanitar, a trecut de la un sistem bazat pe stetoscop si aparatul de tensiune la unul care permite interventii extrem de complexe, a declarat secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne dr. Raed Arafat, la intalnirea membrilor Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane, scrie Agerpres."Populatia are alt nivel de ingrijire fata de cel pe care l-a avut in urma cu 25 de ani. Cei sase ani si jumatate la MS mi-au permis sa am o imagine reala asupra a ce se intampla in sistemul sanitar, unde am fost si unde am ajuns. (...) Sistemul sanitar din Romania nu este un sistem perfect, este un sistem cu foarte multe probleme. Unele sunt corigibile, daca se doreste, altele necesita timp sa fie corectate. (...) Daca fac comparatie cu acum 25 de ani (...) pot sa spun ca Romania a facut un salt major in sistemul sanitar", a spus Arafat.Potrivit acestuia, una dintre problemele sistemului de sanatate ar fi finantarea pana la 4% din PIB, care este sub media europeana de 8,4%.