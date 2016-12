Dr. Gheorghe Comşa: „Pacienţii cu vertij simt că le fuge pământul de sub picioare“

Dr. Gheorghe Comșa: „Pacienții cu vertij simt că le fuge pământul de sub picioare“

Vertijul sau „amețeala”, așa cum este cunoscut în popor, este o falsă senzație de mișcare asociată cu tulburări de echilibru sau de mers, descrisă frecvent drept „o senzație de rotire” a pacientului sau a mediului înconjurător. Alte persoane afectate de vertij simt că „sunt trase într-o parte”. Așadar, manifestările vertijului sunt diferite, deoarece acesta nu este o boală în sine, ci un simptom. În funcție de cauză, vertijul poate fi:- apare în timpul unor mișcări neobișnuite ale capului sau din cauza unor tulburări vizuale, cum este în cazul răului de mare, al răului de înălțime sau al vertijului vizual.- apare din cauza unor leziuni periferice ale urechii interne care ne dă informații legate de poziția noastră în spațiu, ale nervului care asigură transmiterea la creier a senzațiilor de postură recepționate la nivelul urechii interne sau de leziuni ale sistemului nervos central.Ocazional, este descris și vertijul psihogen, asociat atacurilor de panică. Pentru tratamentul adecvat al vertijului este foarte importantă diferențierea cauzelor acestuia, spun medicii.„Vertijul este iluzia mișcării, adică pacientul descrie starea de mișcare chiar dacă nu se află efectiv în mișcare. Când apare acest simptom trebuie să analizăm momentul apariției, dacă acesta este însoțit de greață, dacă simte urechile înfundate și are tulburări de vedere. Pacientul cu vertij simte că îi fuge pământul de sub picioare și de aici ajunge și la atacuri de panică.Dacă vertijul este sever, apare brusc, evoluează în pusee sau are tendința de permanentizare, afectează mersul, poziția, este acom-paniat de greață, vărsături, mișcări ale globilor oculari, tulburări de auz, cefalee, tulburări de vedere, vedere dublă sau teama de spații largi, pacientul trebuie să consultate cât mai curând medicul de familie. Dacă problema nu este rezolvabilă la nivelul cabinetului său, pacientul va fi îndrumat spre ORL, neurologie sau altă specialitate, unde se poate evidenția cauza și se pot trata simptomele”, a explicat dr. Gheorghe Comșa, medic primar O.R.L. în cadrul Spitalului Județean Constanța.