Dr. Florian Danteş ne spune de ce a ales să profeseze în medicina privată

Dr. Florian Danteș ne spune de ce a ales să profeseze în medicina privată

Construit în urmă cu trei ani în municipiul Constanța, Euro- materna este primul spital privat din Dobrogea proiectat special pentru a oferi servicii medicale la standarde înalte femeilor care vor să aducă pe lume un copil, dar și bebelușilor născuți prematur. Unul dintre medicii care a pus bazele acestui centru medical este dr. Florian Danteș, medic primar în obstetrică ginecologie, cu o experiență profesională de peste 20 de ani.Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului „Cuget Liber”, dr. Florian Danteș a mărturisit că a moștenit pasiunea pentru meseria de doctor chiar de la tatăl său, care a fost la rându-i medic. Fiind înconjurat aproape tot timpul de cadre medicale în copilărie, dr. Danteș a realizat că aceasta este profesia pe care vrea să o practice mai târziu și a ales să urmărească acest drum. După ce a ieșit de pe băncile facultății, medicul a decis să se specializeze în ginecologie, in-fluențat de câteva modele de obstetricieni profesioniști de la acea oră.Dr. Danteș ne-a mai spus că lucrează în acest domeniu încă din anul 1992, dar abia când a ajuns să profeseze în medicina privată a putut să aibă acces la tot ce ar fi avut nevoie pentru a oferi cele mai bune servicii medicale.- Ce v-a determinat să prac-ticați medicina într-un spital privat?- Medicina privată are o mulțime de avantaje. În primul rând, ai posibilitatea să lucrezi într-un mediu extrem de civilizat și curat, iar dotarea materială, condițiile de spitalizare, instrumentarul și aparatura medicală sunt deosebite. Acesta este și motivul pentru care de când profesez în sistemul privat nu mai simt frustrările pe care le aveam pe timpul când lucram la stat. Pe vremea aceea, de fiecare dată când mergeam la congrese medicale în străinătate, îi vedeam pe colegii de acolo, ce aparatură foloseau și ce firme de prezentare aveau, iar noi ne întorceam acasă cu coada între picioare, știind că acasă abia avem niște fire de sutură cu care să putem lucra.- Faceți parte din medicii care au pus bazele Euromaterna. Cum ați caracteriza această experiență?- Euromaterna are niște caracteristici care merită subliniate. Înainte de toate, este primul spital privat care a fost construit special pentru așa ceva. Nu este o clădire construită cu o anumită destinație, care a fost transformată, prin modernizări și reorganizări, în spital. Euromaterna a fost gândit și proiectat de la început pentru a oferi servicii de obstetrică ginecologie. Acest lucru este foarte important, deoarece în medicină există anumite circuite ale pacienților, ale instrumentarului și ale personalului medical care trebuie respectate. În caz contrar, lucrurile nu mai merg cum ar trebui. În al doilea rând, în construcția acestui spital s-a implicat un colectiv de medici ginecologi. Practicând de atâția ani această meserie, am știut exact ce vrem și de ce avem nevoie, lucruri foarte importante în momentul în care construiești de la zero o asemenea unitate spitalicească.- Cum a luat ființă primul spital privat din Dobrogea dedicat în exclusivitate femeilor și nou-născuților?- Am încercat să oferim pacientelor noastre toate serviciile de care poate beneficia o femeie din momentul în care își începe viața sexuală, începând cu consultația, consilierea de contracepție, consultațiile obișnuite de ginecologie, și continuând cu ce analize trebuie să facă în momentul în care devine sau vrea să fie mămică. Apoi urmează monitorizarea sarcinii pe tot parcursul ei, nașterea, fie pe cale naturală, fie prin operație cezariană și îngrijirile medicale ulterioare acordate atât mamei, cât și copilului. Avem servicii de obstetrică-ginecologie, de neonatologie, anestezie terapie intensivă, care asigură terapia durerii, și bineînțeles un întreg ansamblu de medici și personal medical care ajută la buna desfășurare a activității. Pe lângă toate acestea, în Euromaterna se desfășoară și o intensă activitate în patologia ginecologică. Se fac operații în toată gama bolilor ginecologice, dar avem și departamentul de fertilizare in vitro pentru pacien-tele care nu pot rămâne însărcinate.- Care sunt cele mai mari satisfacții pe care le-ați trăit în profesia de medic ginecolog?- Orice caz care te preocupă și la care te gândești cum să îi găsești cea mai bună rezolvare și reușești până la urmă să îl și rezolvi cu succes este o satisfacție. Cel mai mare pericol în meseria noastră este rutina. Din fericire, acest lucru nu se întâmplă, pentru că niciun pacient nu este la fel cu celălalt. Nu poți să ai o soluție stas pentru toată lumea, trebuie să te adaptezi. Toți suntem diferiți, iar soluțiile din cărți sunt generale. Noi ca medici trebuie să le cunoaștem pe toate și să le adaptăm în funcție de situație. Îmi amintesc, totuși, de câteva paciente care au născut prematur. Una dintre ele avea un bebeluș născut la 25 - 26 de săptămâni, căruia nimeni nu îi mai dădea șanse de supraviețuire. După un timp, pacienta cu nou-născutul au fost transferați la pediatrie și am avut surpriza extraordinară să constat peste șase luni că bebelușul era sănătos. Am pus suflet, am avut o colaborare bună cu pacienta și am fost bucuros că băiețelul s-a dezvoltat sănătos, de la an la an, și nu mai are probleme. Am mai avut o altă pacientă care nu reușea să rămână gravidă din cauza unei malformații majore uterine. Mai exact, avea un uter împărțit în două cavități, în loc de una, ceea ce se întâmplă extrem de rar. Operația a fost dificilă, dar a reușit și femeia a și rămas însărcinată și a născut un copil sănătos.