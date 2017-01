Dr. Dan Raica: „Nu există obstetrică fără ecografie!”

Spitalul Privat de Obstetrică-Ginecologie Euromaterna din Constanța a organizat o conferință medicală, în cadrul căreia specialiștii au explicat importanța tehnicilor ecografice în timpul sarcinii. Aceștia au discutat despre metodele actuale de screening prin care se pot depista și evalua anomaliile fetale.„De patru ani, de când a fost înființată Euromaterna, am încercat ca pe lângă activitatea medicală pe care o desfășurăm, să stimulăm și să încurajăm și activitatea științifică; astfel, am ajuns la al patrulea an în care organizăm astfel de sesiuni științifice. Acesta este un curs de ecografie materno-fetală la care am reușit să aducem invitați conferențiari de valoare internațională din Italia și Coreea de Sud, dar și din țară, care susțin și participă la toate conferințele internaționale de obstetrică în lume”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Dan Raica, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului privat Euromaterna.La finalul cursului, medicii au avut posibilitatea de a-și chema pacientele la o consultație medicală unde au beneficiat de ecografii gratuite.„Medicii participanți au avut posibilitatea de a pune în practică ceea ce s-a discutat la acest curs, sub îndrumarea conferențiarilor prezenți. Mai exact, mai multe paciente au fost chemate pentru investigații ecografice gratuite. Practic, acestea au avut posibilitatea de a înțelege importanța tehnicii de examinare ecografică 2D și 3D prin care pot fi depistate încă din primele trimestre de sarcină o serie de anomalii fetale. Aparatura utilizată este de ultimă generație, astfel că rezultatele medicale sunt de înaltă clasă. Investigația trece în acest fel la un alt nivel și datorită experienței specialiștilor care monitorizează tot acest proces. Este foarte important ca ele să înțeleagă că nu mai există obstetrică fără ecografie în momentul de față și că este absolut necesar să se adreseze unui medic specialist pentru monitorizarea sarcinii, mai ales din perspectivă ecografică. Procesul este foarte important, pentru că este o supraspecialitate, fapt pentru care medicul care realizează ecografii materno-fetale trebuie să aibă competențe în acest sens”, a completat dr. Raica.