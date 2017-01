Dovlecelul - alimentul ideal al verii

Folosit în gastronomia românească precum și în cea internațională datorită calităților deosebite nutritive și terapeutice, dovlecelul este o legumă de culoare verde sau galben deschis, cu o aromă delicată. Dovlecelul se recomandă în meniurile copiilor, în dieta persoanelor cu probleme digestive sau a celor aflate în convalescență. Conține puține calorii - 100 de grame de dovlecel are 15 calorii, de aceea persoanele care țin cură de slăbire îl preferă. Dovlecelul conține, de asemenea, potasiu, magneziu, hidrați de carbon, fosfor și vitaminele A, C și E. Contribuie la menținerea sănătății ochilor și, datorită conținutului de magneziu, reduce riscul de infarct și accidente vasculare cerebrale. Dovlecelul este benefic în scăderea tensiunii arteriale, poate preveni cancerul de colon și are un rol antiinflamator în astm și osteoartrită. Dovlecelul poate fi consumat crud, feliat sau ras, în salate și aperitive. Poate fi copt sau inclus în compoziția pâinii și a diverselor mâncăruri, cum ar fi musacaua, ghiveciul sau chifteluțele. Din dovlecei se mai prepară și ciorbă, supă, borș, budincă sau dulceață.